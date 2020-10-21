31 октября весь мир будет отмечать Хэллоуин, праздник нечисти, пакостей и розыгрышей на грани нервного срыва.

Чумной Доктор

Не факт, что клубы в вашем городе будет открыты, ведь пандемия вносит в развлекательные мероприятия существенные коррективы, но образ продумать обязательно нужно. Даже если вы не сможете попасть на вечеринку, никто не отменял хоум-пати и фотосессии в спальне для обновлений в Instagram.

В 2020 году мрачных врачей средневековья вспоминали гораздо чаще, чем обычно. Раньше так выглядели доктора, которые лечили европейцев от чумы. Почему бы не перевоплотиться на Хэллоуин именно в этот образ?

Впрочем, ваши друзья могут как оценить ваше чувство стиля, так и расстроиться из-за эксплуатации болезненной темы пандемии.

Кровожадный врач

А можно даже не брать на вооружение историю, ограничившись современностью. Просто врач. Беспощадный и сумасшедший. Образ получится еще ярче, если вы сумеете достать шприц с красной жидкостью и всякие колюще-режущие предметы.

Хэллоуин 2020: 4 топовых образа для вечеринки или домашней фотосессии / pixabay.com

Мандалорец

Привыкли носить маску? Тогда вам подойдет образ Мандалорца.

Этот сериал стал настоящим хитом 2020 года, будете загадочным человеком на вечеринке, да еще и с защитой от вирусов.

Харли Квинн

Безрассудная, но очень обаятельная героиня из Вселенной Готэма до сих пор в тренде. Кстати, парочка может нарядиться в Харли Квинн и Джокера (но помните, что отношения у этих ребят были довольно токсичными, не повторяйте в реальной жизни).

Хэллоуин 2020: 4 топовых образа для вечеринки или домашней фотосессии / pixabay.com

Напомним,