Болгария изменила правила въезда для украинцев из-за пандемии COVID-19
С 1 октября украинцы смогут пересечь границу Болгарии только с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.
К сожалению, наша страна остается одним из лидеров по темпам распространения COVID-19 в Европе.
Поэтому некоторые страны ужесточают требования для путешественников.
Например, Болгария с 1 октября ввела для украинцев новое правило:
- обязательный тест на коронавирус, сделанный максимум за 72 часа до пересечения границы.
Примечательно, что в сентябре украинцы могли посещать Болгарию без теста на коронавирус и 14-дневного карантина.
Напомним,