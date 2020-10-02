Болгария изменила правила въезда для украинцев из-за пандемии COVID-19

2 октября 2020 10:30 Алла Лысак
Болгария изменила правила въезда для украинцев из-за пандемии COVID-19
Болгария изменила правила въезда для украинцев из-за COVID-19

С 1 октября украинцы смогут пересечь границу Болгарии только с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.

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С каждым днем количество новых случаев коронавируса в Украине возрастает, а о наступлении второй волны не высказался, наверное, только ленивый. 

К сожалению, наша страна остается одним из лидеров по темпам распространения COVID-19 в Европе.

Поэтому некоторые страны ужесточают требования для путешественников.

Например, Болгария с 1 октября ввела для украинцев новое правило:

  • обязательный тест на коронавирус, сделанный максимум за 72 часа до пересечения границы. 

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В документе должны быть указаны полные данные туриста, совпадающие с информацией в загранпаспорте, сведения о лаборатории (включая контактные данные) и дата теста. Посещение доступно гражданам, у которых тест PCR дал отрицательный результат (Negativ)

Примечательно, что в сентябре украинцы могли посещать Болгарию без теста на коронавирус и 14-дневного карантина.

Напомним, 

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