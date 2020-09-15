Ученые нашли вещество, нейтрализующее коронавирус
Исследователи не только разрабатывают вакцину, но и ищут способы эффективного лечения коронавируса.
Минимальной дозировки белка, используемого для создания экспериментального препарата Ab8 против коронавируса, оказалось достаточно, что вылечить всех лабораторных мышей и хомяков от коронавируса. Данное белковое соединение отлично показало себя и в профилактике вируса COVID-19.
Отметим, что ранее разработчики вакцины вынуждены были прекратить испытания из-за появления заболевания у одного из участников тестов.
Напомним,