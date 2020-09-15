Ученые нашли вещество, нейтрализующее коронавирус

15 сентября 2020 10:30 Алла Лысак
Ученые нашли вещество, нейтрализующее коронавирус
Ученые нашли вещество, нейтрализующее коронавирус

Исследователи не только разрабатывают вакцину, но и ищут способы эффективного лечения коронавируса.

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Ученые из Питсбургского университета в Канаде обнаружили белок, способный полностью нейтрализовать коронавирус в зараженном организме, пишет Cell.

Минимальной дозировки белка, используемого для создания экспериментального препарата Ab8 против коронавируса, оказалось достаточно, что вылечить всех лабораторных мышей и хомяков от коронавируса. Данное белковое соединение отлично показало себя и в профилактике вируса COVID-19.

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Ученые считают, что эффективность белка связана с его маленькими размерами, он быстрее проникает в ткани и начинает действовать. Кроме того, молекулы не связываются с клетками человека, что позволяет избежать побочных эффектов.

Отметим, что ранее разработчики вакцины вынуждены были прекратить испытания из-за появления заболевания у одного из участников тестов.

Напомним, 

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