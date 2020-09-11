Прививка от гриппа: снижает ли шансы заболеть коронавирусом?

11 сентября 2020 10:30 Алла Лысак
Прививка от гриппа: снижает ли шансы заболеть коронавирусом?
Прививка от гриппа: снижает ли шансы заболеть коронавирусом?
pixabay.com

Многих украинцев интересует вопрос, поможет ли избежать заражения коронавирусом прививка от гриппа?

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Вакцинироваться от гриппа необходимо, ведь этот вирус может привести к развитию пневмонии и обернуться серьезными последствиями для организма человека.

Но если вы решили вакцинироваться, должны знать и то, что прививка не окажет влияния на формирование иммунитета от COVID-19. 

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Когда вакцина оказывается в организме, она запускает формирование специфического иммунитета (на это, к слову, уходит от 3 до 4 недель), способного бороться только с штаммами гриппа, которые и были в ослабленной форме в вакцине.

Но если человек заболеет коронавирусом и будет привит от гриппа, снизятся риски осложнений из-за одновременного заражения двумя возбудителями.

Напомним,

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