Как улучшить состояние кожи: ТОП-3 маски

19 августа 2020 17:00 Антонина Старовойт
Как улучшить состояние кожи: ТОП-3 маски
Как улучшить состояние кожи: ТОП-3 маски
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Ваша кожа – отражение внутреннего благосостояния организма.

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Поэтому если вам хочется попробовать улучшить ее, начните для начала с главного – организма. А чтобы усилить эффект, не забывайте наносить маску, чтобы увидеть результат уже совсем скоро. 

Маска с алое

  1. К 1 сырому яичному желтку добавьте 2 ст. ложки тертой кашицы из листьев алое. 
  2. Затем к ним поместите еще  2 ст. ложки жирных молочных сливок.
  3. Тщательно смешайте все компоненты, нанесите полученный состав на кожу лица, и спустя 20-25 минут смойте чуть теплой водой.

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Яичная маска

  1. В 1 яичный желток добавьте по 1 чайной ложке меда, растительного масла и овсяных хлопьев.
  2. Тщательно все смешайте.
  3. Затем нанесите маску на лицо, при этом слегка массируя кожу.
  4. Спустя 10-15 минут умойтесь теплой водой.  

Маска с медом 

  1. Чтобы приготовить эту маску, смешайте 2 ст. ложки мёда с 1 чайной лимонного сока.
  2. Затем нанесите полученную смесь на лицо. 
  3. Спустя 20-30 минут смойте маску тёплой водой.

Напомним, 

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