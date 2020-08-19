Как улучшить состояние кожи: ТОП-3 маски
19 августа 2020 17:00
Как улучшить состояние кожи: ТОП-3 маски
Ваша кожа – отражение внутреннего благосостояния организма.
организма. А чтобы усилить эффект, не забывайте наносить маску, чтобы увидеть результат уже совсем скоро.
Маска с алое
- К 1 сырому яичному желтку добавьте 2 ст. ложки тертой кашицы из листьев алое.
- Затем к ним поместите еще 2 ст. ложки жирных молочных сливок.
- Тщательно смешайте все компоненты, нанесите полученный состав на кожу лица, и спустя 20-25 минут смойте чуть теплой водой.
- В 1 яичный желток добавьте по 1 чайной ложке меда, растительного масла и овсяных хлопьев.
- Тщательно все смешайте.
- Затем нанесите маску на лицо, при этом слегка массируя кожу.
- Спустя 10-15 минут умойтесь теплой водой.
Маска с медом
- Чтобы приготовить эту маску, смешайте 2 ст. ложки мёда с 1 чайной лимонного сока.
- Затем нанесите полученную смесь на лицо.
- Спустя 20-30 минут смойте маску тёплой водой.
Напомним,