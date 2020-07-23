Как сделать медицинскую маску из носка: инструкция пошагово

23 июля 2020 15:30 Антонина Старовойт
Как сделать медицинскую маску из носка: инструкция пошагово
Как сделать медицинскую маску из носка: инструкция пошагово
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Устали ходить в голубой маске по улице и хочется чего-то более интересного? Решение вопроса есть.

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Не думайте, что ситуацию отнюдь никак решить нельзя. К примеру, вы можете воспользоваться старым носком и сделать из него модную маску. Достаточно проявить немного креатива. 

Вам понадобятся: 

  • носок
  • ножницы
  • бумажное полотенце 

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Пошаговая инструкция: 

  1. Возьмите носок и обрежьте его с обоих концов.
  2. Надрежьте ткань с двух концов. 
  3. При этом важно отступить примерно по 1 см от края.
  4. Сложите полотенце и вставьте в обрезанный носок. 
  5. Таким образом вы соберете фильтр для маски. 
  6. При помощи надрезов закрепите маску на ушах. Она обязательно должна закрывать нос либо рот. 

Совет

Для проверки плотности маски попробуйте в ней задуть огонек свечки. 

Напомним, 

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