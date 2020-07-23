Как сделать медицинскую маску из носка: инструкция пошагово
Устали ходить в голубой маске по улице и хочется чего-то более интересного? Решение вопроса есть.
Вам понадобятся:
- носок
- ножницы
- бумажное полотенце
- Возьмите носок и обрежьте его с обоих концов.
- Надрежьте ткань с двух концов.
- При этом важно отступить примерно по 1 см от края.
- Сложите полотенце и вставьте в обрезанный носок.
- Таким образом вы соберете фильтр для маски.
- При помощи надрезов закрепите маску на ушах. Она обязательно должна закрывать нос либо рот.
Совет
Для проверки плотности маски попробуйте в ней задуть огонек свечки.
Напомним,