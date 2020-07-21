Как придать пяткам шелковистости в домашних условиях: главные рецепты масок
Многие девушки часто забывают о качественном уходе за пятками, всячески игнорируя этот пункт ухода за собой.
Картофельная маска
Вам понадобятся:
- 2 сырых картофелины;
- 1 ч. л. меда;
- 1 ст. л. оливкового масла
- Натрите картофель на крупной тёрке.
- Затем добавьте к нему мед и масло.
- Дале вымочите ноги в ванночке температурой 35-40 градусов.
- Следом вытрите ноги полотенцем и обильно нанесите картофельную массу.
- Оберните ноги пленкой и наденьте плотные носки.
- Это поможет зафиксировать массу на пятке.
- Спустя 20 минут смойте маску теплой водой и нанесите увлажняющий крем.
Крем с глицерином
Вам понадобятся:
- Глицерин – 10 мл.
- Детский крем – 50 гр.
- Витамин Е - 1 капсула
Приготовить такой крем очень просто. Достаточно смешать все ингредиенты и тщательно вымесить на протяжение 15 минут. Затем ваш крем будет готов к эксплуатации. Наносить его нужно каждый день перед сном для достижения желаемого эффекта.
Вам понадобятся:
- 0,5 стакана перекиси водорода;
- 2,5 стакана теплой воды 37-40 градусов;
- широкий бинт;
- Чтобы приготовить компресс, необходимо смешать перекись с водой.
- Затем нужно хорошенько смочить марлю и приложить к треснувшей пятке.
- Далее обмотайте ступню пленкой и оставьте ее настаиваться на пару часов.
- После этого хорошенько помойте ноги мыльной водой.
Напомним,