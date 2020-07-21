Как придать пяткам шелковистости в домашних условиях: главные рецепты масок

21 июля 2020 13:00 Антонина Старовойт
Как придать пяткам шелковистости в домашних условиях: главные рецепты масок
Как придать пяткам шелковистости в домашних условиях: главные рецепты масок
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Многие девушки часто забывают о качественном уходе за пятками, всячески игнорируя этот пункт ухода за собой.

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Уход за пятками должен быть не только обязательным, но и постоянным. При этом вовсе не нужно тратить половину сбережений на различные маски и крема. Достаточно сделать в домашних условиях эффективные маски, которые помогут минимизировать сухость пяток и уберут трещины. 

Картофельная маска

Вам понадобятся: 

  • 2 сырых картофелины;
  • 1 ч. л. меда;
  • 1 ст. л. оливкового масла
  1. Натрите картофель на крупной тёрке. 
  2. Затем добавьте к нему мед и масло.
  3. Дале вымочите ноги в ванночке температурой 35-40 градусов.
  4. Следом вытрите ноги полотенцем и обильно нанесите картофельную массу. 
  5. Оберните ноги пленкой и наденьте плотные носки. 
  6. Это поможет зафиксировать массу на пятке.
  7. Спустя  20 минут смойте маску теплой водой и нанесите увлажняющий  крем.

Крем с глицерином

Вам понадобятся: 

  • Глицерин – 10 мл.
  • Детский крем – 50 гр.
  • Витамин Е - 1 капсула 

Приготовить такой крем очень просто. Достаточно смешать все ингредиенты и тщательно вымесить на протяжение 15 минут. Затем ваш крем будет готов к эксплуатации. Наносить его нужно каждый день перед сном для достижения желаемого эффекта.

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Компресс с перекисью водорода 

Вам понадобятся: 

  • 0,5 стакана перекиси водорода;
  • 2,5 стакана теплой воды 37-40 градусов;
  • широкий бинт;
  1. Чтобы приготовить компресс, необходимо смешать перекись с водой. 
  2. Затем нужно хорошенько смочить марлю и приложить к треснувшей пятке. 
  3. Далее обмотайте ступню пленкой и оставьте ее настаиваться на пару часов.
  4. После этого хорошенько помойте ноги мыльной водой. 

Напомним, 

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