Как подтянуть кожу при помощи альгинатной маски: инструкция для домашних условий

22 мая 2020 11:00 Антонина Старовойт
Как подтянуть кожу при помощи альгинатной маски: инструкция для домашних условий
Как подтянуть кожу при помощи альгинатной маски: инструкция для домашних условий
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Альгинатная маска - популярная косметическая процедура, о которой, к сожалению, знают немногие.

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А те, кто осведомлен, тратят на нее большие деньги в косметических салонах. На самом деле, омолаживающую маску очень просто сделать в домашних условиях. Альгинатная маска имеет множество положительных свойств. При ее помощи вы можете сохранить водный баланс в коже и убрать ее сухость. Также вы устраните видимые сосуды на лице, стяните поры и повысите эластичность кожи. И лучшая новость заключается в том, что сделать ее можно без проблем в домашних условиях. 

Вам понадобятся: 

  • альгинат натрий - 2 грамма
  • теплая вода - 25 мл
  • диатомит - 10 грамм
  • хлорид кальций - ампула

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Инструкция:

  1. Возьмите альгинат натрий и замочите в воде. 
  2. Дайте смеси настояться около 5 часов. 
  3. После истечения этого времени разведите маску такой же порцией воды 10 грамма диатомита.
  4. Затем перемешайте два раствора.
  5. Добавьте ампулу кальция. Он тут выступает пластификатором. 
  6. Хорошенько перемешайте маску еще раз. Нанесите толстым слоем на всю поверхность лица. 
  7. Смесь тщательно смешайте и сразу же наносите толстым слоем на кожу лица.
  8. Прежде чем наносить маску на веки и губы, намажьте их жирным кремом. 
  9. Ноздри лучше не затрагивать
  10. После нескольких минут маска на вашем лице может начать стягивать кожу. Не беспокойтесь по этому поводу - это вполне нормально.
  11. Спустя полчаса снимите маску. 

Напомним, 

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