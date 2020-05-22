Как подтянуть кожу при помощи альгинатной маски: инструкция для домашних условий
22 мая 2020 11:00
Как подтянуть кожу при помощи альгинатной маски: инструкция для домашних условий
Альгинатная маска - популярная косметическая процедура, о которой, к сожалению, знают немногие.
салонах. На самом деле, омолаживающую маску очень просто сделать в домашних условиях. Альгинатная маска имеет множество положительных свойств. При ее помощи вы можете сохранить водный баланс в коже и убрать ее сухость. Также вы устраните видимые сосуды на лице, стяните поры и повысите эластичность кожи. И лучшая новость заключается в том, что сделать ее можно без проблем в домашних условиях.
Вам понадобятся:
- альгинат натрий - 2 грамма
- теплая вода - 25 мл
- диатомит - 10 грамм
- хлорид кальций - ампула
- Возьмите альгинат натрий и замочите в воде.
- Дайте смеси настояться около 5 часов.
- После истечения этого времени разведите маску такой же порцией воды 10 грамма диатомита.
- Затем перемешайте два раствора.
- Добавьте ампулу кальция. Он тут выступает пластификатором.
- Хорошенько перемешайте маску еще раз. Нанесите толстым слоем на всю поверхность лица.
- Смесь тщательно смешайте и сразу же наносите толстым слоем на кожу лица.
- Прежде чем наносить маску на веки и губы, намажьте их жирным кремом.
- Ноздри лучше не затрагивать
- После нескольких минут маска на вашем лице может начать стягивать кожу. Не беспокойтесь по этому поводу - это вполне нормально.
- Спустя полчаса снимите маску.
Напомним,