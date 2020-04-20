Как сделать ламинирование волос в домашних условиях: пошаговая бьюти-инструкция

20 апреля 2020 13:00 Антонина Старовойт
Как сделать ламинирование волос в домашних условиях: пошаговая бьюти-инструкция
Как сделать ламинирование волос в домашних условиях: пошаговая бьюти-инструкция
pixabay.com

Всегда мечтали о блестящих и здоровых волосах, но не знали, как воплотить мечту в реальность?

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Тогда вам обязательно стоит присмотреться к новому бьюти-тренду мира красоты - ламинированию волос. 

Суть процедуры заключается в нанесении специального покрытия на волосы, которое будет сохранять их блеск и защищать от вредоносного воздействия многих веществ извне. До недавних пор многие считали, что ламинирование волос можно воплотить в жизнь только в салонных условиях. Сегодня же мы расскажем, как это сделать дома, находясь на карантине. Результат не заставит вас ждать. 

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Вам понадобятся: 

  • желатин – 1 ст. л;
  • кокосовое масло – 50 мл;
  • масло иланг-иланга – 2 капли.

Пошаговая инструкция: 

Для приготовления маски вам необходимо прежде всего залить желатин теплой водой и оставить его на время настаиваться. Далее смешайте растопленное кокосовое масло с другими маслами. Следом добавьте к смеси из желатина масла и хорошо перемешайте. 

Затем после соединения желатина с маслами нанесите смесь на волосы, не соприкасаясь с корнями. Дальше вам необходимо надеть на голову шапочку и укрыть голову полотенцем. После этого на протяжение 20 минут направляйте струю теплого воздуха из фена через полотенце на волос. Делайте интервал до 5 минут. Не оставляйте маску на голове дольше часа. После отведенного времени смойте массу теплой водой. 

Напомним, 

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