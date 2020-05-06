Новый вариант классического салата «Мимоза» (рецепт)

6 мая 2020 14:30 Алла Лысак
Новый вариант классического салата «Мимоза» (рецепт)
Новый вариант классического салата «Мимоза» (рецепт)

Предлагаем попробовать новый рецепт всеми любимого салата «Мимоза»!

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Ингредиенты: 

  • Тунец 1 б.,
  • Яйцо куриное 4 шт.,
  • Морковь 2 шт.,
  • Картофель 4 шт., 
  • Лук зеленый 20 г.,
  • Майонез по вкусу,
  • Соль по вкусу. 

Способ приготовления:

1. Сливаем жидкость с тунца, консервированного в соку. 

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2. Отвариваем морковь и картофель, натираем овощи на средней терке.

3. Отвариваем яйца, очищаем и натираем на терку, а желтки растираем в крошку. 

4. Нарезаем зеленый лук на мелкие кусочки.

5. Укладываем салат слоями: картофель, тунец, лук, белок, морковь. Промазываем все слои майонезом, украшаем салат желтками. 

Приятного аппетита!

Напомним,

  1. шикарный цитрусовый кекс от ревизора Юлии Панковой.
  2. Тушеный маш с овощами и куркумой (рецепт)

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