Новый вариант классического салата «Мимоза» (рецепт)
Предлагаем попробовать новый рецепт всеми любимого салата «Мимоза»!
- Тунец 1 б.,
- Яйцо куриное 4 шт.,
- Морковь 2 шт.,
- Картофель 4 шт.,
- Лук зеленый 20 г.,
- Майонез по вкусу,
- Соль по вкусу.
Способ приготовления:
1. Сливаем жидкость с тунца, консервированного в соку.
3. Отвариваем яйца, очищаем и натираем на терку, а желтки растираем в крошку.
4. Нарезаем зеленый лук на мелкие кусочки.
5. Укладываем салат слоями: картофель, тунец, лук, белок, морковь. Промазываем все слои майонезом, украшаем салат желтками.
Приятного аппетита!
Напомним,