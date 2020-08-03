Новые карантинные правила в Украине: какие зоны стали "красными"
С 1 августа по всей Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина. Три области попали в "красную" зону.
Как определяется зона?
Чтобы выбрать соответствующею зону, правительство будет учитывать четыре показателя: загруженность мест в больнице, среднее количество тестирований по региону, количество выявленных случаев и динамика роста.
Зеленая зона
Желтая зона
Для этой зоны характерным ограничением будет запрет на посещение мест социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.
Оранжевая зона
Упомянутые выше ограничения дополнит запрет на работу хостелов, развлекательных центров и заведений питания в ночное время. Также будет запрещена работа спортзалов и салонов красоты, детских баз для отдыха.
Красная зона
Красная зона подразумевает под собой запрет на работу общественного транспорта, учебных заведений, ТРЦ и ресторанов. Сейчас в красной зоне находятся Луцк и Тернополь.
Ранее сообщалось, что Киев также может попасть в красную зону.
Напомним,