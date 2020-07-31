Дизайнеры создали джинсы, которые защищают от коронавируса

Дизайнеры создали джинсы, которые защищают от коронавируса

Пленка ткани способна убивать до 99,9% вируса.

Американские дизайнеры одежды Warp Weft и DL1961 вместе со швейцарской компанией HeiQ создали коллекцию джинсов, которые будут защищать от COVID-19. Об этом сообщил Dazed.

Швейцарская компания предложила дизайнерам создать одежду по технологи Viroblock. Она позволяет делать устойчивую к микробам ткань, которая способна самоочищаться.

Во время производства джинсов Viroblock добавляется в ткань, создавая защищающий от бактерий и вирусов шар. Как сообщают дизайнеры, пленка может убить до 99,9% вируса за полчаса. Защитный шар сохраняется на джинсах до 30 стирок.

Ранее другая компания Diesel вместе с Polygiene заявляли о намерениях выпускать защитный спрей, который будет убивать вирус на текстиле.

Напомним,