Илон Маск представил новую разработку, которая поможет транслировать музыку сразу в мозг
Ученый заявил о сенсационной технологии, которую разработала компания Neuralink.
Об этом пишет HighTech Plus, ссылаясь на Independent.
Официальная презентация достижений компании запланирована уже на 28 августа. Однако Маск уже успел дать пару комментариев в своем Twitter.
И уже в прошлом месяце Илон Маск рассказал, что компания Neuralink достигла колоссальных успехов в своих разработках. Теперь она готова имплантировать первые чипы пациентам уже до конца это года.
Сейчас главной целью компании является объединение мозга человека с искусственным интеллектом.
Ранее Илон Маск заявлял об амбициозных планах колонизировать Марс. По его прогнозам уже к концу 21 века эта цель будет полностью достигнута.
Напомним,