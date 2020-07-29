Илон Маск представил новую разработку, которая поможет транслировать музыку сразу в мозг

Ученый заявил о сенсационной технологии, которую разработала компания Neuralink.

Компания одного из самых богатых людей на планете Илона Маска сейчас в процессе работы над новой технологией, которая позволит транслировать музыку прямиком в мозг пользователя.

Об этом пишет HighTech Plus, ссылаясь на Independent.

Официальная презентация достижений компании запланирована уже на 28 августа. Однако Маск уже успел дать пару комментариев в своем Twitter.

Летом прошлого года предприниматель анонсировал первый чип N1, который в будущем будут имплантировать в мозг пользователя. До сих пор он полностью не рассказал обо всех аспектах использования чипа, сконцентрировавшись на медицинском направлении и общении с парализованными людьми.

И уже в прошлом месяце Илон Маск рассказал, что компания Neuralink достигла колоссальных успехов в своих разработках. Теперь она готова имплантировать первые чипы пациентам уже до конца это года.

Сейчас главной целью компании является объединение мозга человека с искусственным интеллектом.

Ранее Илон Маск заявлял об амбициозных планах колонизировать Марс. По его прогнозам уже к концу 21 века эта цель будет полностью достигнута.

Напомним,