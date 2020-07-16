Славянский базар 2020: на каком канале смотреть фестиваль

«Интер» приглашает своих зрителей на главное музыкальное событие лета – Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске».

С 20 по 24 июля в 22:00 в эфире телеканала – трансляции основных событий фестиваля.

В этом году «Славянский базар» в 29-й раз пройдет в белорусском городе Витебск. Среди гостей музыкального праздника – звезды мировой величины: бельгийская певица Кейт Райан, исполнитель из Дании Томас Невергрин, грузинский певец Вахтанг Кикабидзе. Также на концертах фестиваля выступят такие известные артисты, как Таисия Повалий, Ирина Билык, Филипп Киркоров, Елена Ваенга, Лолита, Тина Кароль, Влад Сытник, Анна Семенович, Интарс Бусулис, Николай Гнатюк, Наталия Бучинская, группы Kazka, «Песняры» и многие другие.

Торжественное открытие «Славянского базара – 2020» пройдет под девизом «Я люблю тебя, жизнь». О жизни, которая должна продолжаться и обязана победить, будет музыкальный рассказ лучших артистов на языке любимых песен. Кстати, в этом году фестиваль пройдет исключительно в формате open-air: все концерты будут на открытых площадках.

Главным событием фестиваля традиционно станет Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск-2020». В нем примут участие молодые таланты из 18 стран. Представлять Украину на вокальном конкурсе будет Элина Иващенко. «Участие в этом фестивале – это очень ответственно, – говорит певица. – Ведь здесь я буду представлять не себя как артиста, а защищать честь Украины на международном конкурсе. У меня нет права на ошибку и лень. И я приложу все усилия, чтобы наша страна одержала победу. Тогда я стану самым счастливым человеком!»

Еще одно нововведение – финал вокального конкурса и торжественное закрытие фестиваля в этом году организаторы объединили в один концерт. Так что молодые исполнители будут выступать вместе с именитыми артистами. «Мы решили совместить выступления конкурсантов и звезд эстрады, – рассказывает директор фестиваля Глеб Лапицкий. – Ведь здорово, когда вместе с начинающими исполнителями выйдут на сцену их кумиры: Кейт Райан, Вахтанг Кикабидзе, Александр Рыбак, Лолита. Это будет своеобразным мастер-классом для молодых покорителей эстрадного Олимпа».

Какие звезды зажжет в этом году фестиваль? Сможет ли наша Элина Иващенко завоевать победу и привезти в Украину Гран-при вокального конкурса? Смотрите трансляции главных событий «Славянского базара – 2020» – с 20 по 24 июля в 22:00 только на «Интере». И болейте за нашу конкурсантку!

Фестивальную неделю на «Интере» в понедельник, 20 июля, в 22:00 открывает юбилейный концерт легендарной белорусской группы «Сябры». Чтобы поздравить музыкантов, на сцене Летнего амфитеатра в Витебске собралось много звезд эстрады. Не пропустите встречу с любимыми артистами и возможность услышать любимые песни!