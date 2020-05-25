Славянский базар: стало известно, кто представит Украину в 2020 году

25 мая 2020 11:40 Александр Кива
Славянский базар: стало известно, кто представит Украину в 2020 году
Певица Элина Иващенко
пресс-служба

Фестиваль Славянский базар состоится в период с 13 по 21 июля 2020 года. Итак, кто же представит Украину?

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Международный фестиваль искусств Славянский базар-2020 в Витебске пройдет по ранее запланированной и утвержденной программе, невзирая на эпидемию коронавируса. Однако по словам Влада Багинского, руководителя национального отбора на “Славянский базар”, из-за непредсказуемых событий, связанных с карантином, выбор представителя от Украины проводили дистанционно:

В этом году нам пришлось пойти на нестандартные меры. К сожалению, мы не смогли провести отбор в очной форме. Пришлось победителей отбирать по заявкам, присланным на конкурс. В этом году их к нам поступило более 60.

Следовательно, каждый из членов жюри самостоятельно рассматривал материалы конкурсантов и выставлял баллы. Затем заполненные анкеты отправлялись в украинский оргкомитет “Славянского базара-2020”. По результатам голосования на 29-м конкурсе за честь страны поборется победительница юбилейного сезона шоу “Х-фактор” (СТБ) Элина Иващенко.

Сама Иващенко победу в национальном отборе прокомментировала лаконично:

Сочту за честь достойно представить нашу Страну!


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Отметим, фестиваль искусств “Славянский базар” проходит с 1992 года. За историю конкурса представители Украины шесть раз становились обладателями Гран-при. Среди победителей и призеров были Александр Пономарев, Руслана, Наталья Могилевская и другие.

Напомним,

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