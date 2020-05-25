Славянский базар: стало известно, кто представит Украину в 2020 году
Фестиваль Славянский базар состоится в период с 13 по 21 июля 2020 года. Итак, кто же представит Украину?
В этом году нам пришлось пойти на нестандартные меры. К сожалению, мы не смогли провести отбор в очной форме. Пришлось победителей отбирать по заявкам, присланным на конкурс. В этом году их к нам поступило более 60.
Следовательно, каждый из членов жюри самостоятельно рассматривал материалы конкурсантов и выставлял баллы. Затем заполненные анкеты отправлялись в украинский оргкомитет “Славянского базара-2020”. По результатам голосования на 29-м конкурсе за честь страны поборется победительница юбилейного сезона шоу “Х-фактор” (СТБ) Элина Иващенко.
Сама Иващенко победу в национальном отборе прокомментировала лаконично:
Сочту за честь достойно представить нашу Страну!
Напомним,