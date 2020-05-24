Тина Кароль с сыном покоряют горы ‒ фото
Украинская певица Тина Кароль почти весь карантин провела в своем загородном доме вместе с сыном Вениамином. Даже в съемках финала Голоса страны и других телепередачах артистка участвовала онлайн.
На снимках видно, что Кароль без ума от фантастической флоры и фауны Карпат. Она любуется пейзажами, наблюдает за изготовлением сыра, фотографирует пасущихся овец и просто отдыхает душой. А на одном из кадров артистка даже показала, как Веня колол дрова вместе с местными жителями.
Привіт всім з Говерли. Приходьте сюди, скидайте свої стреси від карантинів, від домашньої школи. І нехай ваше око насолодить прекрасна природа Карпат. Я в захопленні. Ми кожного дня відчуваємо прилив емоцій і радощів,– рассказала Тина в одном из Instagram-stories.
Напомним,
- Леся Никитюк на самоизоляции приводит в порядок фигуру: очень сексуально.
- Памела Андерсон возглавила сайт для взрослых: новая должность.