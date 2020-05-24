Тина Кароль с сыном покоряют горы ‒ фото

24 мая 2020 13:00 Катерина Даниленко
Тина Кароль с сыном покоряют горы ‒ фото
Певица Тина Кароль
социальная сеть Instagram

Украинская певица Тина Кароль почти весь карантин провела в своем загородном доме вместе с сыном Вениамином. Даже в съемках финала Голоса страны и других телепередачах артистка участвовала онлайн.

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Однако на эту неделю у исполнительницы появились совсем другие планы. Вместе с 11-летним сыном знаменитость решила покорить Говерлу. Кадрами с отдыха в Карпатах Тина поделилась в соцсети Instagram.

На снимках видно, что Кароль без ума от фантастической флоры и фауны Карпат. Она любуется пейзажами, наблюдает за изготовлением сыра, фотографирует пасущихся овец и просто отдыхает душой. А на одном из кадров артистка даже показала, как Веня колол дрова вместе с местными жителями.

Привіт всім з Говерли. Приходьте сюди, скидайте свої стреси від карантинів, від домашньої школи. І нехай ваше око насолодить прекрасна природа Карпат. Я в захопленні. Ми кожного дня відчуваємо прилив емоцій і радощів,
– рассказала Тина в одном из Instagram-stories.

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Невозможно не заметить и обыденный стиль звезды. Для поездки в горы артистка выбрала простые и удобные вещи: штаны, худи, шерстяную шубку, шапку и массивные кроссовки. Не забыла певица и о защитной маске, которую всегда носит с собой. Такой «домашней» Тину Кароль можно увидеть крайне редко.

Напомним,

 

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