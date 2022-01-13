Золотая группа крови: миф или реальность?

Ученые заявляют о золотой группе крови, которая встречается крайне редко. Почему ее называют именно так и что она дает своему обладателю?

Золотая группа — это не миф, а реально существующая разновидность крови человека. Однако драгоценных частиц в ней нет, а золотой ее называют по другой причине.

Исследователи французской национальной лаборатории относительно недавно выявили девятый тип. Не удивляйтесь этому числу, в медицине выделяют не 4 группы крови, как принято считать, а восемь (каждая группа удваивается за счет отрицательного или положительного резус-фактора).

9 группа крови резус-факторва не имеет, отмечают исследователи.

В этом ее особенность.

RhNull пока что найдена всего у 43 человек на всем земном шаре. Собственно, золотая она именно из-за отсутствия резуса, что делает ее в медицинской практике исключительно ценной и универсальной. Такую кровь можно переливать другим пациентам с любым типом крови. При этом сами обладатели крови с отсутствующим резус-фактором крайне уязвимы, ведь им подходит кровь лишь 42 людей на всей планете. Так что... Желать себе золотой тип крови причин у нас нет.

Напомним,