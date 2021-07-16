Правда ли, что комары предпочитают кусать людей определенной группы крови?

16 июля 2021 11:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Правда ли, что комары предпочитают кусать людей определенной группы крови?
Правда ли, что комары предпочитают кусать людей определённой группы крови?
pixabay.com

Наверное, каждый человек оказывался в ситуации, когда маленькие кровопийцы нападали в большей мере на одного человека, игнорируя остальных.

Важно помнить, что кровь пьют исключительно самки комаров, а самцы питаются нектаром цветов. 

Кровь самкам необходима для откладывания яиц. 

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Первые исследования о взаимосвязи группы крови и ее привлекательности для насекомых относятся к 1980-м годам. В 1972 году ученые отметили, что чаще всего самки предпочитают группу первой крови у человека.

В 2004 году группа ученых под руководством Ешиказу Шираи подтвердила выводы первого исследования, использовав специализированные антигены, сообщающие комарам о том, какая группа крови есть у человека.

В 83% случаев комары предпочитали первую группу крови.

Но не только кровь влияет на выбор жертвы комаров, отмечают ученые.

У этих насекомых очень острое обоняние, поэтому они улавливают и запахи, исходящие от тела. 

Напомним,

Дмитрия Комарова жутко искусали комары и оводы.

Гарвардские ученые рассказали об особенностях людей с 4 группой крови.

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