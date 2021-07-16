Правда ли, что комары предпочитают кусать людей определенной группы крови?
Наверное, каждый человек оказывался в ситуации, когда маленькие кровопийцы нападали в большей мере на одного человека, игнорируя остальных.
Важно помнить, что кровь пьют исключительно самки комаров, а самцы питаются нектаром цветов.
Кровь самкам необходима для откладывания яиц.
В 2004 году группа ученых под руководством Ешиказу Шираи подтвердила выводы первого исследования, использовав специализированные антигены, сообщающие комарам о том, какая группа крови есть у человека.
В 83% случаев комары предпочитали первую группу крови.
Но не только кровь влияет на выбор жертвы комаров, отмечают ученые.
У этих насекомых очень острое обоняние, поэтому они улавливают и запахи, исходящие от тела.
Напомним,
Дмитрия Комарова жутко искусали комары и оводы.
Гарвардские ученые рассказали об особенностях людей с 4 группой крови.