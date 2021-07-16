Правда ли, что комары предпочитают кусать людей определенной группы крови?

Наверное, каждый человек оказывался в ситуации, когда маленькие кровопийцы нападали в большей мере на одного человека, игнорируя остальных.

Важно помнить, что кровь пьют исключительно самки комаров, а самцы питаются нектаром цветов.

Кровь самкам необходима для откладывания яиц.

Первые исследования о взаимосвязи группы крови и ее привлекательности для насекомых относятся к 1980-м годам. В 1972 году ученые отметили, что чаще всего самки предпочитают группу первой крови у человека.

В 2004 году группа ученых под руководством Ешиказу Шираи подтвердила выводы первого исследования, использовав специализированные антигены, сообщающие комарам о том, какая группа крови есть у человека.

В 83% случаев комары предпочитали первую группу крови.

Но не только кровь влияет на выбор жертвы комаров, отмечают ученые.

У этих насекомых очень острое обоняние, поэтому они улавливают и запахи, исходящие от тела.

Напомним,

Дмитрия Комарова жутко искусали комары и оводы.

Гарвардские ученые рассказали об особенностях людей с 4 группой крови.