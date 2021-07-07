Гарвардские ученые рассказали об особенностях людей с четвертой группой крови

Гарвардские ученые рассказали об особенностях людей с четвертой группой крови

Ученые из Гарвардского университета в очередной раз доказали, что здоровье человека зависит от его группы крови.

В своем новом исследовании они уделили внимание носителям четвертой группы крови с отрицательным резусом. Таких людей на планете насчитывается более 8%.

Их первая особенность — это довольно редкое появление детей.

Если же дети в у женщин с четвертой группы крови все-таки рождаются, то они, как правило. одного пола.

Также ученые отмечают, что у женщин с четвертым типом крови возрастает риск онкологических заболеваний, изменений мозга (в преклонном возрасте это может привести к слабоумию). Люди с 4 группой чаще болеют, поскольку их иммунитет требует поддержки.

Все эти сведения люди с данной группой крови должны использовать себе во благо, занимаясь профилактикой возникновения указанных нарушений, отметили ученые.

Напомним,