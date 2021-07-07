Гарвардские ученые рассказали об особенностях людей с четвертой группой крови

7 июля 2021 11:05 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гарвардские ученые рассказали об особенностях людей с четвертой группой крови
Гарвардские ученые рассказали об особенностях людей с четвертой группой крови
pixabay.com

Ученые из Гарвардского университета в очередной раз доказали, что здоровье человека зависит от его группы крови.

В своем новом исследовании они уделили внимание носителям четвертой группы крови с отрицательным резусом. Таких людей на планете насчитывается более 8%.

Их первая особенность — это довольно редкое появление детей. 

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Если же дети в у женщин с четвертой группы крови все-таки рождаются, то они, как правило. одного пола. 

Также ученые отмечают, что у женщин с четвертым типом крови возрастает риск онкологических заболеваний, изменений мозга (в преклонном возрасте это может привести к слабоумию). Люди с 4 группой чаще болеют, поскольку их иммунитет требует поддержки.

Все эти сведения люди с данной группой крови должны использовать себе во благо, занимаясь профилактикой возникновения указанных нарушений, отметили ученые. 

Напомним,

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