Носители какой группы крови обладают самым мощным иммунитетом?

Тип крови влияет на здоровье человека, его привычки и особенности работы защитных сил организма.

Группа исследователей из США назвала группу крови, обладатели которой могут похвастаться самым стойким иммунитетом, сообщает Nature.

Первая группа крови

Вторая группа крови

Исследование на синтез интерферона показало, что у обладателей этого типа крови иммунный ответ достигает 80% после заражения.

Плохо вырабатывается интерферон в ответ на вторжение инфекционного агента у носителей второй группы крови.

Интенсивность защитной реакции достигла всего 40%.

Третья группа крови

Четвертая группа крови

Обладатели третье группы крови показали высокий результат синтеза интерферона, до 91%. По мнению ученых, этого вполне достаточно, чтобы справляться со многими серьезными болезнями и инфекциями.

Самые внушительные показатели зафиксировали у носителей четвертой группы, где иммунная реакция достигла 92%.

Исследование ученых показывает, что именно четвертый тип крови несет в себе потенциально наиболее сильный иммунный ответ. Однако на защитные силы каждого человека влияют (как негативно, так и позитивно) сотни различных факторов, от наследственности и образа жизни, до экологии и климата.

Напомним,