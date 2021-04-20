Носители какой группы крови обладают самым мощным иммунитетом?
Тип крови влияет на здоровье человека, его привычки и особенности работы защитных сил организма.
Группа исследователей из США назвала группу крови, обладатели которой могут похвастаться самым стойким иммунитетом, сообщает Nature.
Первая группа крови
Вторая группа крови
Плохо вырабатывается интерферон в ответ на вторжение инфекционного агента у носителей второй группы крови.
Интенсивность защитной реакции достигла всего 40%.
Третья группа крови
Четвертая группа крови
Самые внушительные показатели зафиксировали у носителей четвертой группы, где иммунная реакция достигла 92%.
Исследование ученых показывает, что именно четвертый тип крови несет в себе потенциально наиболее сильный иммунный ответ. Однако на защитные силы каждого человека влияют (как негативно, так и позитивно) сотни различных факторов, от наследственности и образа жизни, до экологии и климата.
Напомним,