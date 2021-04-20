Носители какой группы крови обладают самым мощным иммунитетом?

20 апреля 2021 09:55 Алла Лысак
Носители какой группы крови обладают самым мощным иммунитетом?
Ученые назвали группу крови, которая дает своему обладателю самый сильный иммунитет
pixabay.com

Тип крови влияет на здоровье человека, его привычки и особенности работы защитных сил организма.

Группа исследователей из США назвала группу крови, обладатели которой могут похвастаться самым стойким иммунитетом, сообщает Nature.

Первая группа крови 

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Исследование на синтез интерферона показало, что у обладателей этого типа крови иммунный ответ достигает 80% после заражения.

Вторая группа крови

Плохо вырабатывается интерферон в ответ на вторжение инфекционного агента у носителей второй группы крови.

Интенсивность защитной реакции достигла всего 40%.

Третья группа крови

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Обладатели третье группы крови показали высокий результат синтеза интерферона, до 91%. По мнению ученых, этого вполне достаточно, чтобы справляться со многими серьезными болезнями и инфекциями.

Четвертая группа крови

Самые внушительные показатели зафиксировали у носителей четвертой группы, где иммунная реакция достигла 92%. 

Исследование ученых показывает, что именно четвертый тип крови несет в себе потенциально наиболее сильный иммунный ответ. Однако на защитные силы каждого человека влияют (как негативно, так и позитивно) сотни различных факторов, от наследственности и образа жизни, до экологии и климата.

Напомним,

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