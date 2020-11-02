Как узнать свою группу крови без лабораторного анализа?
Что делать, если нет возможности сдать анализ на определение группы крови прямо сейчас?
Проще всего будет людям, которые родились у родителей с первой группой крови. Здесь только один вариант – ребенок тоже родится с первой группой. Сложнее определить группу для человека, родители которого являются носителями второй группы – возможны варианты, либо первая, либо вторая группа.
Еще несколько принципов позволят вам сократить количество предполагаемых вариантов:
1. Если у мамы или папы первая группа крови, у ребенка точно не будет четвертого типа.
2. Четвертая группа хотя бы у одного из родителей исключает вероятность первой у ребенка.
3. У родителей с первой и второй группами крови может родиться ребенок только с первым или вторым типом.
5. Если мама и папа имеют первую группу, то у ребенка тоже будет она.
Отметим, что можно сделать экспресс-тест на определение группы крови самостоятельно, но более точными результаты окажутся, если для анализа будет использована венозная кровь, взятая врачом, а не из пальца.
Напомним,