Как узнать свою группу крови без лабораторного анализа?

Как узнать свою группу крови без лабораторного анализа?

Что делать, если нет возможности сдать анализ на определение группы крови прямо сейчас?

На сегодняшний день есть только один способ со 100% точностью узнать свою группу крови – это лабораторное исследование. Но в некоторых случаях спрогнозировать тип крови можно по принципам генетического наследования.

Проще всего будет людям, которые родились у родителей с первой группой крови. Здесь только один вариант – ребенок тоже родится с первой группой. Сложнее определить группу для человека, родители которого являются носителями второй группы – возможны варианты, либо первая, либо вторая группа.

Еще несколько принципов позволят вам сократить количество предполагаемых вариантов:

1. Если у мамы или папы первая группа крови, у ребенка точно не будет четвертого типа.

2. Четвертая группа хотя бы у одного из родителей исключает вероятность первой у ребенка.

3. У родителей с первой и второй группами крови может родиться ребенок только с первым или вторым типом.

4. Родители с первой и третьей группами крови могут родить ребенка только с аналогичными типами крови (первой или третьей).

5. Если мама и папа имеют первую группу, то у ребенка тоже будет она.

Отметим, что можно сделать экспресс-тест на определение группы крови самостоятельно, но более точными результаты окажутся, если для анализа будет использована венозная кровь, взятая врачом, а не из пальца.

Напомним,