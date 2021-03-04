Названа страна, которая первой может достичь коллективного иммунитета от коронавируса
В этой стране уже около 60% населения страны ввели первую дозу вакцины.
Второй раз их будут вакцинировать через 2-4 недели.
Специалист по неотложной медицинской помощи Фуад ар-Рахаль считает, что вскоре сформируется стойкий коллективный иммунитет.
Проблема коронавируса для ОАЭ останется в прошлом.
Правительство активно борется с пандемией, мы можем стать именно той первой в мире страной, где все население получило прививки от вируса.
Население ОАЭ составляет около 9,5 млн человек.
Напомним,