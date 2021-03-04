Названа страна, которая первой может достичь коллективного иммунитета от коронавируса

4 марта 2021 09:30 Алла Лысак
Названа страна, которая первой может достичь коллективного иммунитета от коронавируса
Названа страна, которая первой может достичь коллективного иммунитета от коронавируса
pixabay.com

В этой стране уже около 60% населения страны ввели первую дозу вакцины.

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Объединенные Арабские Эмираты могут стать первой в мире страной с коллективным иммунитетом от коронавируса. По информации Национального управления по чрезвычайным ситуациям ОАЭ, по состоянию на 3 марта первую дозу вакцины получили 60% населения.

Второй раз их будут вакцинировать через 2-4 недели.

Специалист по неотложной медицинской помощи Фуад ар-Рахаль считает, что вскоре сформируется стойкий коллективный иммунитет.

Проблема коронавируса для ОАЭ останется в прошлом. 

Правительство активно борется с пандемией, мы можем стать именно той первой в мире страной, где все население получило прививки от вируса.

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Отметим, что в Эмиратах сейчас доступны 4 вакцины, которые сильно различаются по прогнозируемой эффективности: Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm и российский Спутник V.

Население ОАЭ составляет около 9,5 млн человек.

Напомним,

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