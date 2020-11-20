Вакцинация от COVID-19 в Украине: когда и кто сможет получить лекарство
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, когда в Украине начнется массовая вакцинация от коронавируса.
Вакцина от коронавируса в Украиневакцина. Цель – охватить вакцинацией наибольшее количество населения, минимум 40 миллионов украинцев, однако далеко не сразу.
Пока решается вопрос о вакцинации людей, которые переболели коронавирусом. Решать ученые.
Ляшко добавил, что в данный момент Украина готова принять вакцины, у которых температура хранения составляет от + 2°C до + 8°C.
Однако две вакцины, которые находятся на завершающей стадии исследования, должны храниться при -20°C и -70° C.
Украина такую вакцину ранее не получала, не хранила и не транспортировала.
Сколько будет стоить вакцина от коронавируса в Украине?
Для полноценной прививки необходимо две дозы, соответственно, стоимость составит 14 долларов.
Кто сможет получить вакцину бесплатно?
Около 20% населения страны получат вакцину бесплатно в рамках инициативы COVAX, Украине предназначается 8 млн доз.
Напомним,