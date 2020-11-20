Вакцинация от COVID-19 в Украине: когда и кто сможет получить лекарство

Вакцинация от COVID-19 в Украине: когда и кто сможет получить лекарство

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, когда в Украине начнется массовая вакцинация от коронавируса.

Вакцина от коронавируса в Украине

Санитарный врач подчеркнул, что в стране будут рассматривать проведение вакцинации, когда появится вакцина . Цель – охватить вакцинацией наибольшее количество населения, минимум 40 миллионов украинцев, однако далеко не сразу.

Пока решается вопрос о вакцинации людей, которые переболели коронавирусом. Решать ученые.

Ляшко добавил, что в данный момент Украина готова принять вакцины, у которых температура хранения составляет от + 2°C до + 8°C.

Однако две вакцины, которые находятся на завершающей стадии исследования, должны храниться при -20°C и -70° C.

Украина такую вакцину ранее не получала, не хранила и не транспортировала.

Сколько будет стоить вакцина от коронавируса в Украине?

По информации Министерства здравоохранения, стоимость одной дозы вакцины от COVID-19 будет составлять 7 долларов в украинских аптеках.

Для полноценной прививки необходимо две дозы, соответственно, стоимость составит 14 долларов.

Кто сможет получить вакцину бесплатно?

Около 20% населения страны получат вакцину бесплатно в рамках инициативы COVAX, Украине предназначается 8 млн доз.

Напомним,