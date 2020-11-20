Вакцинация от COVID-19 в Украине: когда и кто сможет получить лекарство

20 ноября 2020 10:30 Алла Лысак
Вакцинация от COVID-19 в Украине: когда и кто сможет получить лекарство
Вакцинация от COVID-19 в Украине: когда и кто сможет получить лекарство
pixabay.com

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, когда в Украине начнется массовая вакцинация от коронавируса.

Вакцина от коронавируса в Украине 

Читайте такжеВ США создали вакцину от коронавируса с 95% эффективностью
Санитарный врач подчеркнул, что в стране будут рассматривать проведение вакцинации, когда появится вакцина. Цель – охватить вакцинацией наибольшее количество населения, минимум 40 миллионов украинцев, однако далеко не сразу.

Пока решается вопрос о вакцинации людей, которые переболели коронавирусом. Решать ученые.

Ляшко добавил, что в данный момент Украина готова принять вакцины, у которых температура хранения составляет от + 2°C до + 8°C.

Однако две вакцины, которые находятся на завершающей стадии исследования, должны храниться при -20°C и -70° C.

Украина такую вакцину ранее не получала, не хранила и не транспортировала.

Сколько будет стоить вакцина от коронавируса в Украине?

Читайте такжеФлагман, разрабатывающий вакцину от коронавируса, остановил клинические испытания
По информации Министерства здравоохранения, стоимость одной дозы вакцины от COVID-19 будет составлять 7 долларов в украинских аптеках.

Для полноценной прививки необходимо две дозы, соответственно, стоимость составит 14 долларов.

Кто сможет получить вакцину бесплатно?

Около 20% населения страны получат вакцину бесплатно в рамках инициативы COVAX, Украине предназначается 8 млн доз.

Напомним,

Облако тегов

новости исследование вакцина коронавирус Коронавирус в Украине коронавирус 2020

Материалы по теме

Крис де Бург стал дедушкой: 36-летняя дочь певца после 14 выкидышей родила двойню
Новости

Крис де Бург стал дедушкой: 36-летняя дочь певца после 14 выкидышей родила двойню
Актер сериала "Шуша" Сергей Деньга рассказал о реакции жены на постельные сцены с его участием
Новости

Актер сериала "Шуша" Сергей Деньга рассказал о реакции жены на постельные сцены с его участием
Дети против звезд-2: с Эктором Хименесом-Браво на съемках шоу произошла беда
Новости

Дети против звезд-2: с Эктором Хименесом-Браво на съемках шоу произошла бедаЭксклюзив
Пошла по стопам Адель: Ребел Уилсон удивила результатом своего похудения
Новости

Пошла по стопам Адель: Ребел Уилсон удивила результатом своего похудения

Популярное на сайте

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 13.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 13.11.2020
Холостячка: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2020)

Холостячка: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.11.2020)
Шуша: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 17.11.2020)

Шуша: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 17.11.2020)

Популярное видео

Холостячка: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2020)

Холостячка: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.11.2020)
Шуша: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 17.11.2020)

Шуша: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 17.11.2020)
Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK