Флагман, разрабатывающий вакцину от коронавируса, остановил клинические испытания
Тревожные новости сообщили в англо-шведской фармацевтической конгломерации AstraZeneca.
Как сообщает CNN, переживать по этому поводу не стоит. Остановка, безусловно, повлияет на сроки производства вакцины, но является стандартным мероприятием при производстве экспериментальных вакцин.
Это обычная практика, остановка должна происходить каждый раз, если хотя бы у одного человека возникает потенциально необъяснимое заболевание. Начинается расследование, в ходе которого и выясняется природа болезни. Испытания продолжатся в штатном порядке совсем скоро, если наша вакцина не будет причастной к такому состоянию одного из добровольцев,– сообщили разработчики.
Напомним,