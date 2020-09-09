Флагман, разрабатывающий вакцину от коронавируса, остановил клинические испытания

9 сентября 2020 10:30 Алла Лысак
Флагман, разрабатывающий вакцину от коронавируса, остановил клинические испытания
Флагман, разрабатывающий вакцину от коронавируса, остановил клинические испытания
pixabay.com

Тревожные новости сообщили в англо-шведской фармацевтической конгломерации AstraZeneca.

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Один из добровольцев столкнулся с необъяснимой болезнью, поскольку теоретически она может быть вызвана действием вакцины от коронавируса, клинические испытания в срочном порядке приостановили.

Как сообщает CNN, переживать по этому поводу не стоит. Остановка, безусловно, повлияет на сроки производства вакцины, но является стандартным мероприятием при производстве экспериментальных вакцин. 

Это обычная практика, остановка должна происходить каждый раз, если хотя бы у одного человека возникает потенциально необъяснимое заболевание. Начинается расследование, в ходе которого и выясняется природа болезни. Испытания продолжатся в штатном порядке совсем скоро, если наша вакцина не будет причастной к такому состоянию одного из добровольцев,
 – сообщили разработчики.

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Отметим, что вакцина AstraZeneca является одной из трех вакцин, находящихся на третьей и последней фазе испытаний. Украина планирует в ближайшее время отправить заявку на поставки данного препарата, а 300 млн доз уже заказаны.

Напомним,

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