Когда в Украине появится вакцина от коронавируса: ответили в Минздраве
4 сентября 2020 23:00
Когда в Украине появится вакцина от коронавируса: ответили в Минздраве
Коронавирус невозможно победить без вакцины, поэтому все, что касается иммунизации, находится в приоритете у украинского правительства, об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов.
вакцины, которые находятся на завершающей стадии.
Мы ведем переговоры с AstraZen, они разрабатывают продукт вместе с Оксфордским университетом. Сейчас вакцина находится на третьей фазе клинических исследований, ожидается, что в 4 квартале 2020 года испытания подойдут к концу. Мы ожидаем от них предложения по количеству вакцин, которые они готовы предоставить.Кроме того, отметил министр, на третьей стадии испытаний находится и вакцина, разработанная китайским производителем Синовакс.
Когда в Украине появится вакцина от коронавируса: ответили в Минздраве
Вскоре они скажут нам, какое количество доз готовы предоставить.
В COVAX при распределении вакцин учитывают количество населения, а не экономический уровень страны. Например, нам нужно около 8 млн доз, чтобы сразу вакцинировать 20% населения. Мы уже сейчас подписываем соглашения и меморандумы.
Когда в Украине появится вакцина от коронавируса: ответили в Минздраве
Напомним,