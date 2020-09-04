Когда в Украине появится вакцина от коронавируса: ответили в Минздраве

4 сентября 2020 23:00 Алла Лысак
Когда в Украине появится вакцина от коронавируса: ответили в Минздраве
Когда в Украине появится вакцина от коронавируса: ответили в Минздраве

Коронавирус невозможно победить без вакцины, поэтому все, что касается иммунизации, находится в приоритете у украинского правительства, об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов.

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По словам украинского министра, страна сосредоточилась на производителях вакцины, которые находятся на завершающей стадии.

Мы ведем переговоры с AstraZen, они разрабатывают продукт вместе с Оксфордским университетом. Сейчас вакцина находится на третьей фазе клинических исследований, ожидается, что в 4 квартале 2020 года испытания подойдут к концу. Мы ожидаем от них предложения по количеству вакцин, которые они готовы предоставить.
Кроме того, отметил министр, на третьей стадии испытаний находится и вакцина, разработанная китайским производителем Синовакс.

Когда в Украине появится вакцина от коронавируса: ответили в Минздраве

Вскоре они скажут нам, какое количество доз готовы предоставить.

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По его словам, согласно принятому решению, Украина готова будет платить соответствующую предоплату и уже включена в инициативу COVAX по распределению вакцин между странами.

В COVAX при распределении вакцин учитывают количество населения, а не экономический уровень страны. Например, нам нужно около 8 млн доз, чтобы сразу вакцинировать 20% населения. Мы уже сейчас подписываем соглашения и меморандумы.

Когда в Украине появится вакцина от коронавируса: ответили в Минздраве

Напомним,

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