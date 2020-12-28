Что добавить в чай для укрепления иммунитета: ТОП-5 вариантов
Чай – напиток полезный, он и сам укрепляет защитные силы организма, а с правильными добавками поможет существенно снизить риски.
Куркумаиммунной системы, а именно – Т-клетки и В-клетки. Если регулярно пить чай с куркумой, то можно снизить проявления артрита, аллергий.
Отлично действует добавка и на состояние сердца, а также может выступать профилактическим средством от болезни Альцгеймера, диабета и онкологии.
Корень солодки
В корне вы найдете множество флавоноидов, они являются важными для организма антиоксидантами.
Вещества снижают воспаления, что позитивно сказывается на состоянии иммунитета. Корень солодки помогает бороться с грибками и вирусами.
Имбирь
Мята
В составе мяты есть вещества, которые помогают одолевать вирусы, также растение успокаивает желудок.
Мяту часто принимают при желудочно-кишечных расстройствах. Считается безопасной при длительном употребление.
Ромашка
Напомним,