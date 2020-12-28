Что добавить в чай для укрепления иммунитета: ТОП-5 вариантов

Что добавить в чай для укрепления иммунитета: ТОП-5 вариантов

Чай – напиток полезный, он и сам укрепляет защитные силы организма, а с правильными добавками поможет существенно снизить риски.

Куркума

Куркума активирует важные элементы иммунной системы , а именно – Т-клетки и В-клетки. Если регулярно пить чай с куркумой, то можно снизить проявления артрита, аллергий.

Отлично действует добавка и на состояние сердца, а также может выступать профилактическим средством от болезни Альцгеймера, диабета и онкологии.

Корень солодки

В корне вы найдете множество флавоноидов, они являются важными для организма антиоксидантами.

Вещества снижают воспаления, что позитивно сказывается на состоянии иммунитета. Корень солодки помогает бороться с грибками и вирусами.

Имбирь

Что добавить в чай для укрепления иммунитета: ТОП-5 вариантов / pixabay.com

Мята

Имбирь традиционно считается хорошим средством для борьбы с воспалительными хроническими болезнями и раком. Однако имбирь должны с осторожностью принимать люди, у которых диагностирована желчнокаменная болезнь, а также беременные.

В составе мяты есть вещества, которые помогают одолевать вирусы, также растение успокаивает желудок.

Мяту часто принимают при желудочно-кишечных расстройствах. Считается безопасной при длительном употребление.

Ромашка

Ромашковый чай, ведь все мы о нем слышали! Это не только вкусно, но и полезно. У ромашки есть антибактериальные свойства, а еще такой чай успокоит вас при бессоннице.

Что добавить в чай для укрепления иммунитета: ТОП-5 вариантов / pixabay.com

Напомним,