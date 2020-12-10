Как привычка пить чай помогает нашему мозгу

10 декабря 2020 10:40 Алла Лысак
Как привычка пить чай помогает нашему мозгу
Как привычка пить чай помогает нашему мозгу
pixabay.com

Ученые из Национального университета Сингапура доказали, что люди, которые регулярно пьют чай, оказывают огромную услугу мозгу.

Исследователям удалось доказать, что у людей, которые регулярно балуют себя чаем, лучше сформирована структура мозга:

Наше исследование – первое доказательство, что чай влияет на мозг, оказывает защитное действие и не позволяет клеткам так быстро стареть.
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В ходе исследования, в котором приняли участие 36 человек старше 60 лет, стало известно, что достаточно пить чай – черный или зеленый – хотя бы 4 раза в неделю, чтобы мозг работал лучше. Чтобы понять, как именно чай влияет на нейроны, ученые привели в пример дорожную систему. У тех, кто употребляет чай, эта система организована лучше, автомобили (сообщения от тела к мозгу) доставляются быстрее и на это тратится меньше ресурсов.

В результате наши добровольцы отметили, что у них улучшилась память, внимание и другие функции,

 – отметили ученые.

Отметим, что до этого ученые сумели подтвердить благотворное влияние чая и на сердечно-сосудистую-систему человека. Пейте, на здоровье!

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