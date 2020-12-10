Как привычка пить чай помогает нашему мозгу

Ученые из Национального университета Сингапура доказали, что люди, которые регулярно пьют чай, оказывают огромную услугу мозгу.

Исследователям удалось доказать, что у людей, которые регулярно балуют себя чаем, лучше сформирована структура мозга:

Наше исследование – первое доказательство, что чай влияет на мозг, оказывает защитное действие и не позволяет клеткам так быстро стареть.

В ходе исследования, в котором приняли участие 36 человек старше 60 лет, стало известно, что достаточно пить чай – черный или зеленый – хотя бы 4 раза в неделю, чтобы мозг работал лучше. Чтобы понять, как именно чай влияет на нейроны, ученые привели в пример дорожную систему. У тех, кто употребляет чай, эта система организована лучше, автомобили (сообщения от тела к мозгу) доставляются быстрее и на это тратится меньше ресурсов.

В результате наши добровольцы отметили, что у них улучшилась память, внимание и другие функции,

– отметили ученые.

Отметим, что до этого ученые сумели подтвердить благотворное влияние чая и на сердечно-сосудистую-систему человека. Пейте, на здоровье!

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Напомним,