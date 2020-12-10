Как привычка пить чай помогает нашему мозгу
Ученые из Национального университета Сингапура доказали, что люди, которые регулярно пьют чай, оказывают огромную услугу мозгу.
Исследователям удалось доказать, что у людей, которые регулярно балуют себя чаем, лучше сформирована структура мозга:
Наше исследование – первое доказательство, что чай влияет на мозг, оказывает защитное действие и не позволяет клеткам так быстро стареть.
В результате наши добровольцы отметили, что у них улучшилась память, внимание и другие функции,
– отметили ученые.
Отметим, что до этого ученые сумели подтвердить благотворное влияние чая и на сердечно-сосудистую-систему человека. Пейте, на здоровье!
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Напомним,