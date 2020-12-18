Эксперт назвал алкогольный напиток, вызывающий самое тяжелое похмелье
Относитесь к употреблению спиртных напитков ответственно, иначе весь праздник вам испортит похмелье.
Среди вин, употребление которых сильнее всего отражается на состоянии здоровья, специалист назвал просекко.
Так называется разновидность итальянского сухого, игристого вина, сделанного из сорта глера. Вино (неправильно называть его шампанским) считается одним из самых популярных в мире и уже несколько десятилетий является негласным символом dolce vita (сладкой жизни) в Италии и соседних государствах.
На утро хуже всего себя чувствуют люди, которые пили просекко. Достаточно всего двух бокалов.
Чтобы снизить негативное влияние, рекомендую пить воду. Выпили бокал вина, следом выпиваете воду. Кроме того, воду желательно выпить перед сном в день праздника. Просекко желательно пить медленно, небольшими порциями и не на пустой желудок.
Напомним,