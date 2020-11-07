Певица МакSим о потере ребенка, аварии и проблемах с алкоголем: исчезла с радаров

7 ноября 2020 16:20 Катерина Даниленко
Певица МакSим о потере ребенка, аварии и проблемах с алкоголем: исчезла с радаров
Певица МакSим
социальная сеть Instagram

В откровенном интервью Борису Корчевникову певица МакSим рассказала об одном из самых сложных периодов в ее жизни.

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Несколько лет назад исполнительница попала в серьезную аварию, из-за которой ей пришлось прервать свою творческую деятельность и покинуть сцену. Она не распространялась о личной жизни и не давала каких-либо интервью долгое время. И лишь недавно прервала молчание.

Здоровье артистки подкосилось еще задолго до аварии. Звезда впервые призналась, что из-за сильного похудения потеряла третьего ребенка на позднем сроке. После этого у нее начались проблемы с нервной системой и алкогольная зависимость.

Маше (младшая дочь певицы. ‒ прим. ред.) было два года, когда я забеременела в третий раз. Я скрывала беременность. Я тогда очень сильно похудела, и организм дал сбой. Мне пришлось лечь на сохранение. Но, к сожалению, на большом сроке я потеряла ребенка. Это событие подкосило меня, как ничто в моей жизни,
‒ поделилась 37-летняя исполнительница.

Певица МакSим с дочками / социальная сеть Instagram

В результате аварии звезда хитов «Знаешь ли ты» и «Ветром стать» серьезно повредила внутренние органы, из-за чего проходила длительное лечение в разных клиниках Европы. После восстановления ее начали мучить сильные боли, которые она начала глушить алкоголем.

Я думала, что работа мне поможет справиться с болью. Но этого не произошло, мне было трудно выходить на сцену. Я тогда плотно познакомилась с алкоголем и дважды побывала в этом состоянии в реанимации. Я помню, как в один такой момент в палате со мной лежали еще четыре человека, и все были без сознания, а я ‒ нет. Я видела, как за ночь этих четырех увезли из палаты. Они умерли. Это было страшно. Но это меня не испугало. Обезболивающие мне уже не помогали, поэтому я пила,
‒ откровенничает Марина Абросимова.

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Сейчас МакSим мечтает вновь заняться творчеством и покорять звездный олимп. Личную жизнь она все так же тщательно скрывает. Знаменитость воспитывает 11-летнюю дочь Александру от брака со звукорежиссером Алексеем Луговцовым и 6-летнюю дочь Марию от бизнесмена Антона Петрова.

Напомним,

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