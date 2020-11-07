Певица МакSим о потере ребенка, аварии и проблемах с алкоголем: исчезла с радаров
В откровенном интервью Борису Корчевникову певица МакSим рассказала об одном из самых сложных периодов в ее жизни.
Здоровье артистки подкосилось еще задолго до аварии. Звезда впервые призналась, что из-за сильного похудения потеряла третьего ребенка на позднем сроке. После этого у нее начались проблемы с нервной системой и алкогольная зависимость.
Маше (младшая дочь певицы. ‒ прим. ред.) было два года, когда я забеременела в третий раз. Я скрывала беременность. Я тогда очень сильно похудела, и организм дал сбой. Мне пришлось лечь на сохранение. Но, к сожалению, на большом сроке я потеряла ребенка. Это событие подкосило меня, как ничто в моей жизни,‒ поделилась 37-летняя исполнительница.
В результате аварии звезда хитов «Знаешь ли ты» и «Ветром стать» серьезно повредила внутренние органы, из-за чего проходила длительное лечение в разных клиниках Европы. После восстановления ее начали мучить сильные боли, которые она начала глушить алкоголем.
Я думала, что работа мне поможет справиться с болью. Но этого не произошло, мне было трудно выходить на сцену. Я тогда плотно познакомилась с алкоголем и дважды побывала в этом состоянии в реанимации. Я помню, как в один такой момент в палате со мной лежали еще четыре человека, и все были без сознания, а я ‒ нет. Я видела, как за ночь этих четырех увезли из палаты. Они умерли. Это было страшно. Но это меня не испугало. Обезболивающие мне уже не помогали, поэтому я пила,‒ откровенничает Марина Абросимова.
Напомним,