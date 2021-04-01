ТОП-5 признаков, что у вас слабый иммунитет
По данным ВОЗ, в восточной Европе количество людей со сниженным иммунитетом продолжает находиться на высоком уровне.
Врач-иммунолог Анна Шуляева назвала симптомы, которые указывают на ослабление защитных сил организма.
1. Вам сложно сконцентрироваться на чем-то, организм начинает аккумулировать силы про запас из-за проблем с защитой.
2. На коже появились морщинки или другие высыпания.
3. Возникли желудочно-кишечные расстройства без видимых причин.
4. Периодически болит горло или появляется насморк.
Выяснить, как обстоят дела с защитными силами организма поможет врач-иммунолог.
Напомним,