ТОП-5 признаков, что у вас слабый иммунитет

1 апреля 2021 09:45 Алла Лысак
ТОП-5 признаков, что у вас слабый иммунитет
ТОП-5 признаков, что у вас слабый иммунитет
pixabay.com

По данным ВОЗ, в восточной Европе количество людей со сниженным иммунитетом продолжает находиться на высоком уровне.

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Когда иммунитет ослаблен, он не только не может справиться с вирусами, которые его атакуют, но и допускает инфицирование человека заболеваниями, которые длительное время сидели в организме, не проявляясь.

Врач-иммунолог Анна Шуляева назвала симптомы, которые указывают на ослабление защитных сил организма.

1. Вам сложно сконцентрироваться на чем-то, организм начинает аккумулировать силы про запас из-за проблем с защитой.

2. На коже появились морщинки или другие высыпания. 

3. Возникли желудочно-кишечные расстройства без видимых причин.

4. Периодически болит горло или появляется насморк.

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5. Увеличились лимфоузлы, однако никаких других симптомов не возникло. Так иногда происходит, когда иммунитет только начинает идти на снижение. Желательно пристально следить за своим организмом, если вы заметили соответствующий небольшой дискомфорт.

Выяснить, как обстоят дела с защитными силами организма поможет врач-иммунолог.

Напомним,

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