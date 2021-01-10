Дочь «Моей прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время рассказала о здоровье онкобольной актрисы
10 января 2021 13:00
Актриса Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной и сыном Майклом
социальная сеть Instagram
В 2019-м в новостях впервые появилась информация о том, что у актрисы Анастасии Заворотнюк нашли опухоль головного мозга. С тех пор женщина не появлялась перед публикой и не комментировала свое состояние.
Анна активно ведет социальные сети, однако о здоровье мамы чаще всего не распространяется. Но не в этот раз. Девушка решила ответить на вопросы подписчиков и откровенно призналась, как себя чувствует самый дорогой ей человек.
Моя Мама очень тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее и я очень надеюсь, что все победим,‒ написала Анна.
Instagram-stories дочери Анастасии Завортнюк Анны / социальная сеть Instagram
У нее все прекрасно. Растет маленькая принцесса. Родители не хотят, чтобы я ее показывала,‒ отметила блогерша.
Напомним,
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Instagram-stories дочери Анастасии Завортнюк Анны / социальная сеть Instagram