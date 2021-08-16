Ученые рассказали, как достичь гармонии обладателям каждой группы крови
Японские ученые разработали психологические рекомендации для обладателей каждой группы крови.
1 группа крови
У вас сильный характер, вы отличаетесь решительностью и общительностью, однако вы неспособны воспринимать критику в свой адрес.
Ученые полагают, что вам следует избавиться от излишней самовлюбленности и снизить высокомерие. Если вы поймете, что не являетесь лучше всех по умолчанию, то работать вам станет намного легче.
2 группа крови
Вам не стоит стремиться к руководящим должностям и тем более снимать стресс алкоголем. Внутри вас есть все, чтобы быть счастливыми, стоит лишь научиться отпускать ситуацию и не принимать всё близко к сердцу.
3 группа крови
Если у вас третья группа крови, то вы спокойный и открытый миру оптимист. Комфорт вас не прельщает, вы любитель привычных и обыденных вещей. Однако вас постоянно манят приключения и неизведанные места, впечатления — ваш главный наркотик.
Возможно тот факт, что вокруг вас нет близких вам по духу людей, является результатом вашей независимости? Откройте свое сердце!
4 группа крови
Вам стоит проработать существенный недостаток, вашу нерешительность. Из-за нее вы не реализовываете себя на 100%.
Напомним,