Ученые рассказали, как достичь гармонии обладателям каждой группы крови

16 августа 2021 12:25 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Ученые рассказали, как достичь гармонии обладателям каждой группы крови
Ученые рассказали, как достичь гармонии обладателям каждой группы крови
pixabay.com

Японские ученые разработали психологические рекомендации для обладателей каждой группы крови.

1 группа крови

У вас сильный характер, вы отличаетесь решительностью и общительностью, однако вы неспособны воспринимать критику в свой адрес. 

Ученые полагают, что вам следует избавиться от излишней самовлюбленности и снизить высокомерие. Если вы поймете, что не являетесь лучше всех по умолчанию, то работать вам станет намного легче.

2 группа крови

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Обладатели второй группы крови легко адаптируются, поэтому могут довольно легко решиться на смену работы или места жительства. Ваши сильные качества — обязательность, добросовестность и стратегическое мышление. 

Вам не стоит стремиться к руководящим должностям и тем более снимать стресс алкоголем. Внутри вас есть все, чтобы быть счастливыми, стоит лишь научиться отпускать ситуацию и не принимать всё близко к сердцу.

3 группа крови

Если у вас третья группа крови, то вы спокойный и открытый миру оптимист. Комфорт вас не прельщает, вы любитель привычных и обыденных вещей. Однако вас постоянно манят приключения и неизведанные места, впечатления — ваш главный наркотик. 

Возможно тот факт, что вокруг вас нет близких вам по духу людей, является результатом вашей независимости? Откройте свое сердце!

4 группа крови

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Людей с четвертой группой крови можно назвать одухотворенными натурами и многогранными личностями, мыслителями. Вы чаще слушаете свое сердце, чем мозг, из-за чего постоянно попадаете в неловкие ситуации.

Вам стоит проработать существенный недостаток, вашу нерешительность. Из-за нее вы не реализовываете себя на 100%.

Напомним, 

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