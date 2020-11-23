Супермама 2 сезон: как наладить общение с детьми от предыдущего брака возлюбленного?

Супермама: как наладить общение с детьми от предыдущего брака возлюбленного?

Сегодня, 23 ноября, в 18:00 на СТБ четыре мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей вновь посоревнуются за звание лучшей.

Участницы проекта Супермама-2 отправятся в гости друг к другу, проанализируют методы воспитания и атмосферу в семье и выставят оценки соперницам. Также в финале свою оценку поставит и ведущий проекта – Дмитрий Карпачев.

Первой в гости приглашает мама четверых сыновей Ольга. Двое детей – от первого брака супруга, один совместный ребенок пары и еще один сын – от первого брака Ольги. Инструктор по фитнесу вместе с мужем воспитывает мальчиков настоящими мужчинами! В их доме царит порядок, гармония и дисциплина. Удалось ли Ольге найти подход к детям мужа от первого брака?

Соперницы девушки уже готовы провести собственную ревизию и озвучить свои выводы!

Я супермама, потому что я точно знаю, как воспитать настоящих мужчин, - рассказывает героиня.

Сделают ли такие же выводы соперницы Оли? Смотрите сегодня, в 18:00 на СТБ!