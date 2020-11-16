Супермама 2 сезон: обязательно ли воспитывать сыновей в жестких рамках?
Сегодня, 16 ноября, в 18:00 на СТБ четыре мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей вновь посоревнуются за звание лучшей.
Первой в гости приглашает 37-летняя Ирина. Мама воспитывает двоих детей – 17-летнего Даню и 4-летнего Тимофея. Ира признается, что она жесткая и строгая мама, не сюсюкается с детьми и лишний раз не обнимается, чтобы воспитать их настоящими мужчинами! Хорошая ли это тактика – уже готовы выяснить соперницы.
Я супермама, потому что я мама настоящих мужиков. Потому что на сегодняшний момент, скажем так, настоящих мужиков можно только воспитать, - отмечает героиня.
Как оценят методы воспитания Ирины соперницы и Дмитрий Карпачев? Смотрите сегодня, в 18:00 на СТБ!
Напомним,