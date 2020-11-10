Супермама 2 сезон: какими методами воспитания удивит мама-чемпионка?

10 ноября 2020 12:40 Александр Кива
Супермама 2 сезон: какими методами воспитания удивит мама-чемпионка?
Супермама 2 сезон: какими методами воспитания удивит мама-чемпионка?
пресс-служба

Сегодня, 10 ноября, в 18:00 на СТБ четыре участницы продолжат соревнование за звание «супермама».

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Они отправятся в гости друг к другу, проанализируют методы воспитания и атмосферу в семье и выставят оценки соперницам. Также в финале свою оценку поставит и ведущий проекта – Дмитрий Карпачев.

Алена – действующая чемпионка мира по смешанным единоборствам, чемпионка Европы, многократная чемпионка Украины по рукопашному бою. Супруг Алены – также спортсмен. Вместе пара воспитывает трехлетнюю дочку Дашеньку. Малышка не отстает от спортивных родителей, и с 8 месяцев посещает плавание. Также девочка занимается смешанными единоборствами. Даша часто ездит на соревнования с родителями и активно занимается с ними. Хорошо ли развиты другие аспекты воспитания в их семье – уже готовы выяснить соперницы Алены. 

«Я супермама, потому что я смогла в воспитании своего ребенка соединить спорт и интеллектуальную развитость. Я хочу быть для нее примером», - отмечает героиня.

Правильный ли пример подает Алена? Смотрите сегодня в 18:00 на СТБ!

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