Супермама 2 сезон: какими методами воспитания детей удивит модель в стиле ню?

4 ноября 2020 13:00 Юлия Крутиева
Супермама 2 сезон: какими методами воспитания детей удивит модель в стиле ню?

Сегодня, 4 ноября, в 18:00 на СТБ четыре мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей продолжат соревнование за звание лучшей.

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Участницы отправятся в гости друг к другу, проанализируют методы воспитания и атмосферу в семье и выставят оценки соперницам. Также в финале выпуска Супермама-2 свою оценку поставит и ведущий проекта – Дмитрий Карпачев.

Оксана с супругом воспитывает троих детей. Старшей девочке десять лет, двойняшкам, сыну и дочери, по два с половиной. Мама считает себя девушкой без комплексов, работает моделью в стиле ню. Кроме того, дома Ксения тоже привыкла ходить обнаженной. Героиня убеждена, что это естественно и не является проблемой, в том числе и для детей. Согласится ли с таким мнением эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?

Я супермама, потому что у нас классная семья, у нас есть любовь,
– отмечает героиня.

Оценят ли такие методы воспитания соперницы Оксаны? Смотрите сегодня, в 18:00 на СТБ! 

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