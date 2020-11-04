Супермама 2 сезон: какими методами воспитания детей удивит модель в стиле ню?
Сегодня, 4 ноября, в 18:00 на СТБ четыре мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей продолжат соревнование за звание лучшей.
Оксана с супругом воспитывает троих детей. Старшей девочке десять лет, двойняшкам, сыну и дочери, по два с половиной. Мама считает себя девушкой без комплексов, работает моделью в стиле ню. Кроме того, дома Ксения тоже привыкла ходить обнаженной. Героиня убеждена, что это естественно и не является проблемой, в том числе и для детей. Согласится ли с таким мнением эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?
Я супермама, потому что у нас классная семья, у нас есть любовь,– отмечает героиня.
Оценят ли такие методы воспитания соперницы Оксаны? Смотрите сегодня, в 18:00 на СТБ!