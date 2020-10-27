Супермама 2 сезон: почему родителям не стоит выбирать все за детей?

27 октября 2020 13:43 Александр Кива
Супермама 2 сезон: почему родителям не стоит выбирать все за детей?

Сегодня, 27 октября, в 18:00 на СТБ четыре мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей вновь посоревнуются за звание лучшей.

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Участницы отправятся в гости друг к другу, проанализируют методы воспитания и атмосферу в семье и выставят оценки соперницам. Также в финале свою оценку поставит и ведущий проекта – Дмитрий Карпачев.

Анна работает учителем украинского языка и литературы в школе. Вместе с супругом они воспитывают двоих сыновей – 13-летнего Арсения и 9-летнего Авдея. Мама прививает детям любовь к природе, к стране и к творчеству. Семья много путешествует по Украине, ездит по экскурсиям, часто посещает театры и музеи, а вечерами играет в настольные игры.

Мама старается всесторонне развивать сыновей, отдает их на различные секции и дополнительные занятия, но так ли сами мальчики видят свою жизнь?

«Я супермама, тому що я виховую своїх дітей всебічно розвиненими», - рассказывает героиня.

Почему не стоит занимать все свободное время детей и выбирать увлечения за них?  Смотрите сегодня в 18:00 на СТБ!

 

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