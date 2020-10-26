Супермама 2 сезон: почему важны ограничения для подростка?

Сегодня, 26 октября, в 18:00 на СТБ четыре мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей вновь посоревнуются за звание лучшей.

Участницы отправятся в гости друг к другу, проанализируют методы воспитания и атмосферу в семье и выставят оценки соперницам. Также в финале свою оценку поставит и ведущий проекта – Дмитрий Карпачев

Первой в гости приглашает бизнес-леди Юлия. Вместе с супругом участница воспитывает 14-летнюю дочь Вику. Несмотря на то, что 70% времени мама проводит на работе – руководит свадебным агентством, это, по ее словам, не мешает близости с семьей. Для доченьки мама создает комфортную и красивую жизнь, а главное правило общения с Викой – взаимопонимание. Мама дает полную свободу действий дочери, но правильно ли это?

«Я супермама, потому что я смогла совместить воспитание ребенка, заботу о семье, карьеру и саморазвитие», - рассказывает героиня.

Так ли все идеально в их доме – выяснят соперницы Юли. Смотрите сегодня в 18:00 на СТБ!