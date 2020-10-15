Супермама 2 сезон: как совмещать карьеру и материнство?
15 октября в 18:00 на СТБ четыре мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей продолжат бороться за звание лучшей.
Сегодня героиням предстоит отправиться в гости к бизнес-маме Елене. Участница руководит четырьмя бизнесами, а также воспитывает сына и дочь. Елена считает, что нельзя заниматься детьми в ущерб личной реализации. С детства мама прививает Марку и Лизе правильное отношение к деньгам и к жизни. Занимается с детьми и готовит им кушать няня. Не отражается ли это на близости отношений между матерью и детьми?
«Я супермама, потому что уже сейчас закладываю своим детям правильные жизненные ценности. И своим примером показываю, как быть счастливым, успешным и полноценным человеком», - рассказывает героиня.
Как методы воспитания Елены оценят соперницы и Дмитрий Карпачев? А также, кто станет супермамой этой недели? Смотрите сегодня в 18:00 на СТБ!