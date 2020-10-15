Супермама 2 сезон: как совмещать карьеру и материнство?

15 октября 2020 11:16 Александр Кива
Супермама 2 сезон: как совмещать карьеру и материнство?
Супермама 2 сезон: как совмещать карьеру и материнство?
пресс-служба

15 октября в 18:00 на СТБ четыре мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей продолжат бороться за звание лучшей.

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Участницы отправятся в гости друг к другу, проанализируют методы воспитания и атмосферу в семье и выставят оценки соперницам. Также в финале свою оценку поставит и ведущий проекта – Дмитрий Карпачев. Уже сегодня станет известно, кто получит звание «супермама» в этот раз!

Сегодня героиням предстоит отправиться в гости к бизнес-маме Елене. Участница руководит четырьмя бизнесами, а также воспитывает сына и дочь. Елена считает, что нельзя заниматься детьми в ущерб личной реализации. С детства мама прививает Марку и Лизе правильное отношение к деньгам и к жизни. Занимается с детьми и готовит им кушать няня. Не отражается ли это на близости отношений между матерью и детьми?

«Я супермама, потому что уже сейчас закладываю своим детям правильные жизненные ценности. И своим примером показываю, как быть счастливым, успешным и полноценным человеком», - рассказывает героиня.

Как методы воспитания Елены оценят соперницы и Дмитрий Карпачев? А также, кто станет супермамой этой недели? Смотрите сегодня в 18:00 на СТБ!

 

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