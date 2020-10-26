Супер Топ-модель по-украински: модель-трансгендер рассказала об экстремальных съемках в кино

Карина Минаева из модельного реалити Нового канала сыграла главную роль в польском фильме «Новый мир».

После первого сезона «Супермодели по-украински» (Новый канал) модель-трансгендер Карина Минаева искала себя во многих сферах. Одна из них – кинематограф. В 2015 году Карина сыграла главную роль в польском художественном фильме «Новый мир». По сюжету, Минаева – пленница собственного тела, которая сбегает из Украины в Польшу, чтобы тайно сделать операцию по смене пола.

Карина Минаева в фильме "Новый мир" / пресс-служба

Во время съемок я жила в Польше, мне дали личного переводчика и водителя. Но в остальном условия были довольно экстремальными. Мы снимали в минус 5°С на улице, а в кадре мне нужно было быть в легком пальто. Пока съемочная группа стояла в пуховиках, я мерзла настолько, что заработала обморожение рук, – призналась участница модельного реалити Нового канала. – От холода у меня немел рот, я не могла ничего говорить. Еще в кадре нужно было много плакать. Так как дублей много, в конце концов у меня просто не осталось слез. Выход нашли быстро: мне мазали глаза специальными средствами, которые их раздражали, и текли слезы. Это жутко больно!

Карина Минаева в фильме "Новый мир" / пресс-служба

Также во время съемок у Карины были недоразумения с прохожими, которые попадали в кадр.

По сюжету, я бегала по центру Варшавы и искала своего ребенка, который потерялся. Подбегала к прохожим в истерике и спрашивала, не видели ли они мальчика. Прохожие пугались, думали, что ребенок действительно потерялся, и предлагали звонить в полицию, – рассказала Минаева. – Оказалось сложно всем объяснять, что мы снимаем фильм. Но, в целом, все было интересно.

Карина Минаева в фильме "Новый мир" / пресс-служба

Премьера «Нового мира» состоялась в 2015 году на 40-м Кинофестивале в Гдыне. Картина участвовала в главном конкурсе и боролась за «Золотого льва» фестиваля.

Смотрите «Супер Топ-модель по-украински» каждую пятницу в 19:00 на Новом канале!

Напомним,