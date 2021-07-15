Носители какой группы крови чаще страдают от болезней сердца

Носители какой группы крови чаще страдают от болезней сердца

Сердечные заболевания остаются основной причиной преждевременной смерти, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Группа крови I

Наиболее низкий риск внезапного сердечного приступа ученые зафиксировали у людей с первой группой крови.

К таким выводам исследователи из США пришли, проанализировав данные о здоровье 400 тыс. человек.

Оказалось, что у носителей второй и третьей групп крови риск инфаркта в сумме на 8% выше, чем у людей с первым типом крови. Результаты были опубликованы в журнале Американской кардиологической ассоциации.

Примечательно, что аналогичное по тематике, но более масштабное исследование Европейское общество кардиологов провело в 2017 году.

Проанализировав 1,36 млн человек, ученые отметили, что люди со второй и третьей группами крови страдают от сердечных заболеваний чаще.

Группа крови III

Носители этой группы имеют самый высокий риск инфаркта, на 15% выше, чем у остальных.

Группа крови II

У обладателей второго типа повышен риск развития сердечной недостаточности.

Он на 11% выше, чем у остальных.

В Европейском обществе кардиологов предполагают, что риски связаны со склонностью людей с третьей группой крови к образованию тромбов. У них наблюдаются более высокие концентрации гликопротеина плазмы крови, отвечающего за способность к свертыванию.

Напомним,