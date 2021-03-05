Ученые снова доказали связь между заражением коронавирусом и группой крови
Если у вас вторая группа крови, вы имеете больше шансов подхватить коронавирус.
Чтобы прикрепиться к клетке-хозяину, вирус использует белковый комплекс RBD, а легкость заражения зависит от силы связывания.
Авторы эксперимента оценили количество антигенов RBD на респираторных клетках (клетках эпителия, которые выстилают легочные альвеолы), и в красных кровяных тельцах у людей с разными группами крови.
Оказалось, что RBD, как правило, связывается с клетками второй группы крови и их считает лучшими союзниками.
Группа крови – это проблема, поскольку она передается по наследству, изменить ее мы не можем. Однако знание, как вирус взаимодействует с разными группами крови дает нам возможность в будущем найти новые способы лечения вируса,– отметил автор исследования доктор Шон Стоуелл.
Впрочем, группа крови никак не влияет на тяжесть самой болезни.
Напомним,