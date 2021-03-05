Ученые снова доказали связь между заражением коронавирусом и группой крови

Ученые снова доказали связь между заражением коронавирусом и группой крови

Если у вас вторая группа крови, вы имеете больше шансов подхватить коронавирус.

публикации журнала Американского общества гематологии рассказывается об исследовании, проведенном специалистами из Бостона. Они изучили, как COVID-19 взаимодействует с эритроцитами.

Чтобы прикрепиться к клетке-хозяину, вирус использует белковый комплекс RBD, а легкость заражения зависит от силы связывания.

Авторы эксперимента оценили количество антигенов RBD на респираторных клетках (клетках эпителия, которые выстилают легочные альвеолы), и в красных кровяных тельцах у людей с разными группами крови.

Оказалось, что RBD, как правило, связывается с клетками второй группы крови и их считает лучшими союзниками.

Группа крови – это проблема, поскольку она передается по наследству, изменить ее мы не можем. Однако знание, как вирус взаимодействует с разными группами крови дает нам возможность в будущем найти новые способы лечения вируса,

– отметил автор исследования доктор Шон Стоуелл.

Впрочем, группа крови никак не влияет на тяжесть самой болезни.

Напомним,