Ученые снова доказали связь между заражением коронавирусом и группой крови

5 марта 2021 15:10 Алла Лысак
Ученые снова доказали связь между заражением коронавирусом и группой крови
Ученые снова доказали связь между заражением коронавирусом и группой крови
pixabay.com

Если у вас вторая группа крови, вы имеете больше шансов подхватить коронавирус.

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В публикации журнала Американского общества гематологии рассказывается об исследовании, проведенном специалистами из Бостона. Они изучили, как COVID-19 взаимодействует с эритроцитами. 

Чтобы прикрепиться к клетке-хозяину, вирус использует белковый комплекс RBD, а легкость заражения зависит от силы связывания.

Авторы эксперимента оценили количество антигенов RBD на респираторных клетках (клетках эпителия, которые выстилают легочные альвеолы), и в красных кровяных тельцах у людей с разными группами крови.

Оказалось, что RBD, как правило, связывается с клетками второй группы крови и их считает лучшими союзниками.

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Группа крови – это проблема, поскольку она передается по наследству, изменить ее мы не можем. Однако знание, как вирус взаимодействует с разными группами крови дает нам возможность в будущем найти новые способы лечения вируса,
– отметил автор исследования доктор Шон Стоуелл.

Впрочем, группа крови никак не влияет на тяжесть самой болезни.

Напомним,

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