Выбираем партнера по группе крови: ученые раскрыли карты
Есть множество способов выяснить, каким темпераментом обладает мужчина, хотя некоторые и вызывают сомнения у ученых.
Лучшие любовники по группе крови
Мужчины, готовые к экспериментам в постели, страстные и ненасытные, чаще всего имеют первую группу крови.
Но если вы ищите прежде всего верного и надежного партнера, то обратите внимание на мужчину со второй группой.
Третья группа наделяет мужчину чувствительностью к чужим чувствам, такой партнер никогда не оставит вас одну разбираться с неприятностями.
Четвертая группа связана с консерватизмом, мужчины с таким типом стараются придерживаться классических ценностей.
Еще одно исследование было проведено турецкими специалистами из Университета Орду.
Впрочем, не торопитесь расстраиваться, если ваш избранник имеет другую группу крови. Исследование, проведенное в Соединенных Штатах Америки, дало противоположные результаты – самыми крутыми любовниками оказались представители сильного пола с третьей и четвертой группами крови.
Напомним,