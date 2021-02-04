Выбираем партнера по группе крови: ученые раскрыли карты

Есть множество способов выяснить, каким темпераментом обладает мужчина, хотя некоторые и вызывают сомнения у ученых.

Лучшие любовники по группе крови

Но вы точно можете узнать о своем избраннике немного больше, если спросите его о группе крови . Еще в 2017 году ученые из Германии обнаружили связь неких особенностей характера мужчины с группой крови.

Мужчины, готовые к экспериментам в постели, страстные и ненасытные, чаще всего имеют первую группу крови.

Но если вы ищите прежде всего верного и надежного партнера, то обратите внимание на мужчину со второй группой.

Третья группа наделяет мужчину чувствительностью к чужим чувствам, такой партнер никогда не оставит вас одну разбираться с неприятностями.

Четвертая группа связана с консерватизмом, мужчины с таким типом стараются придерживаться классических ценностей.

Еще одно исследование было проведено турецкими специалистами из Университета Орду.

Они опросили около 350 мужчин, имеющих проблемы с сексуальной жизнью. И здесь носители первой группы тоже опередили всех остальных – они более выносливы в постели и реже испытывают проблемы с потенцией.

Впрочем, не торопитесь расстраиваться, если ваш избранник имеет другую группу крови. Исследование, проведенное в Соединенных Штатах Америки, дало противоположные результаты – самыми крутыми любовниками оказались представители сильного пола с третьей и четвертой группами крови.

Напомним,