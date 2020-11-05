Ученые раскрыли любопытные особенности третьей группы крови

Третья группа крови дает своим обладателям определенный набор характеристик, настаивают медики.

Носителями третьей группы крови являются 11% жителей Земли.

Среди проблем, с которыми сталкиваются люди с третьей группой, врачи назвали заболевания сердечно-сосудистой системы, синдром хронической усталости и ожирения (если в рационе содержится слишком много жирной и вредной пищи).

Неофициальное название третьей группы – путешественники. Этот термин возник не на пустом месте, а из-за гипотезы ученых.

Несколько десятилетий назад исследователи выдвинули предположение, что третья группа крови появилась на Земле во время миграции древних людей. В наши дни странами с наибольшим процентом носителей третьей группы являются Венгрия, Сербия и Чехия.

Для людей, обладающих третьим типом, характерны быстрая реакция и адаптация.

Они легче осваивают новые дисциплины, пересекаются с современными технологиями и увлекаются наукой.

Некоторые ученые даже уверяют, что среди носителей третьей группы множество миллионеров.

Напомним,