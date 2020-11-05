Ученые раскрыли любопытные особенности третьей группы крови
Третья группа крови дает своим обладателям определенный набор характеристик, настаивают медики.
Среди проблем, с которыми сталкиваются люди с третьей группой, врачи назвали заболевания сердечно-сосудистой системы, синдром хронической усталости и ожирения (если в рационе содержится слишком много жирной и вредной пищи).
Неофициальное название третьей группы – путешественники. Этот термин возник не на пустом месте, а из-за гипотезы ученых.
Для людей, обладающих третьим типом, характерны быстрая реакция и адаптация.
Они легче осваивают новые дисциплины, пересекаются с современными технологиями и увлекаются наукой.
Некоторые ученые даже уверяют, что среди носителей третьей группы множество миллионеров.
Напомним,