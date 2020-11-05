Ученые раскрыли любопытные особенности третьей группы крови

5 ноября 2020 09:30 Алла Лысак
Ученые раскрыли любопытные особенности третьей группы крови
Ученые раскрыли любопытные особенности с третьей группой крови
pixabay.com

Третья группа крови дает своим обладателям определенный набор характеристик, настаивают медики.

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Носителями третьей группы крови являются 11% жителей Земли.

Среди проблем, с которыми сталкиваются люди с третьей группой, врачи назвали заболевания сердечно-сосудистой системы, синдром хронической усталости и ожирения (если в рационе содержится слишком много жирной и вредной пищи). 

Неофициальное название третьей группы – путешественники. Этот термин возник не на пустом месте, а из-за гипотезы ученых.

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Несколько десятилетий назад исследователи выдвинули предположение, что третья группа крови появилась на Земле во время миграции древних людей. В наши дни странами с наибольшим процентом носителей третьей группы являются Венгрия, Сербия и Чехия. 

Для людей, обладающих третьим типом, характерны быстрая реакция и адаптация.

Они легче осваивают новые дисциплины, пересекаются с современными технологиями и увлекаются наукой.

Некоторые ученые даже уверяют, что среди носителей третьей группы множество миллионеров.

Напомним,

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