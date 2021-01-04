Какие болезни можно предсказать по группе крови
Группа крови связана с определенными предрасположенностями, о которых должны знать носители того или иного типа.
Тромбоз нижних конечностейпервой группы крови.
В рамках своего эксперимента исследователи провели анализ состояния здоровья 66 тысяч человек, на что ушло порядка 30 лет.
Болезни сердца
Влияние группы крови на риск развития болезней сердечно-сосудистой системы изучали в Гарварде.
Было установлено, что наибольший риск появления болезней сердца имеют люди с четвертой группой крови (23%).
Свои выводы исследователи построили на анализе данных о состоянии здоровья и типах крови 77 тысяч пациентов, как имеющих патологии сердца, так и абсолютно здоровых.
Рак
В рамках этого же исследования было доказано, что носители первой группы крови больше подвержены заражению бактерией Helicobacter pylori (провоцирует язву и гастрит желудка).
Напомним,