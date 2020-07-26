Илон Маск: человек из будущего

Сегодня Илон Маск снова у всех на устах – на этот раз благодаря тому, что со второй попытки запустил в космос ракету Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon с двумя космонавтами на борту.

$36 млрд составляет капитализация компании SpaceX, основанной Илоном Маском в 2002 году. Сегодня это мировой лидер по запуску ракет тяжелого класса Falcon 9 и единственный в мире обладатель действующего сверхтяжелого носителя – Falcon Heavy. В 2014 году компания Маска выиграла тендер на создание космического корабля для доставки людей на МКС и приступила к разработке Crew Dragon. Первый запуск ракеты, запланированный на 27 мая, сорвался из-за плохой погоды, но 30 мая в 22:22 ракета благополучно стартовала. США впервые за 9 лет отправили людей в космос, ну а Илон Маск еще раз доказал, что он – реальный супергерой!

$28 тыс. якобы дал Илону отец на его первый стартап. Об этом сообщил в книге – биографии миллиардера писатель Эшли Вэнс. Но сам Маск отрицал эту информацию, ведь с отцом у него сложились непростые отношения.

– Он ничего не делал, – говорил всемирно известный изобретатель. – Он не оплачивал колледж. Мы с братом сами платили за учебу, одновременно работая в двух местах. А финансирование, которое удалось получить для первой компании, пришло от небольшой группы инвесторов-ангелов Кремниевой долины.

По словам Илона, первые деньги еще в 12-летнем возрасте принесло программирование – за свою компьютерную программу он получил гонорар $500. Потом ему пришлось хорошенько потрудиться: работать на лесопилке, стажироваться в банке, собирать компьютеры. А в 1995 году вместе с братом Кимбалом они создали собственную интернет-компанию.

$307 млн заработал Илон от продажи созданной им компании Zip2 по разработке программного обеспечения. Сделка состоялась в далеком 1999 году. Спустя три года Маск с компаньонами продал основанный им платежный стартап PayPal. На этот раз сумма сделки составила $1,4 млрд. Эти деньги изобретатель потратил на новые проекты – SpaceX и Tesla.

$775 млн – первый «бонус», который Илону Маску выплатила компания Tesla за то, что он добился хороших результатов: рыночная капитализация компании превысила $100 млрд. А всего ему выплатят 12 таких «бонусов», если доход Tesla продолжит расти. Сегодня Маск владеет 18,5% Tesla, а началось все в 2004-м, когда вложил деньги в проект автомобильной компании, созданной Мартином Эбехардом и Марком Тарпэнингом из Кремниевой долины. Его привлекла идея создания электромобилей, которые не приносят такого вреда окружающей среде, как бензиновые авто. Илон принимал участие в создании стратегии компании, проектировании модельного ряда и вошел в совет директоров. Кстати, он сам владеет коллекцией антикварных автомобилей, среди которых имеется Lotus Esprit, снимавшийся в фильме про Джеймса Бонда «Шпион, который меня любил», в котором мог превращаться в подлодку. Илон приобрел редкую модель в 2013 году на аукционе в Лондоне за $886 тыс.

$500 млн – такова сумма… долга Илона Маска. Как это ни удивительно, но один из самых богатых людей мира погряз в долгах. Он часто берет кредиты на новые проекты под залог акций собственных компаний. И при этом очень рискует, ведь при снижении стоимости акций банк может потребовать досрочного погашения кредита, и тогда ему грозит банкротство. Но Илону не раз приходилось выруливать из патовых ситуаций. Когда разводился с первой женой Жюстин Уилсон в 2008 году, то остался вовсе без гроша. Ему пришлось занимать деньги у друзей и знакомых, чтобы обеспечить своих пятерых детей и себя самого.

$10 млн – столько «стоит» душа канадской певицы Граймс – любимой девушки Маска, которая недавно родила ему сына. Контракт на владение душой – один из экспонатов ее первой арт-выставки, и он будет продаваться как приложение к картине. Граймс специально выставила такую «цену», потому что уверена, что за ее душу никто столько не заплатит, – ее просто привлекла сама идея.

– Чем глубже мы погружались в работу над контрактом, тем более философским он становился, – призналась девушка.

Илон и Граймс (в миру Клэр Буше, она, кстати, имеет украинские корни) встречаются с 2018 года, а впервые появились вместе на церемонии Met Gala. 4 мая у пары родился сын, которому родители дали весьма необычное имя. Сначала его назвали X Æ A-12, но поскольку законы штата Калифорния запрещают использование арабских цифр в свидетельстве о рождении, переименовали в X Æ A-Xii.

До встречи с Граймс Илон был дважды женат. Его первой женой была Жюстин Уилсон, с которой у них за восемь лет родилось пятеро детей. Со второй супругой – актрисой Талулой Райли – он заключал брак дважды, но спустя шесть лет расстался окончательно. Также в течение года миллиардер встречался с актрисой Эмбер Хёрд, но пара разорвала отношения – по официальной версии – из-за плотных рабочих графиков.

$40 млн – так оцениваются два дома Илона Маска в окрестностях Лос-Анджелеса, выставленные им на продажу. Один, с пятью спальнями, бассейном и гостевым коттеджем, изобретатель продает за $9,5 млн. В 2013-м он приобрел его за $6,75 млн у актера Джина Уайлдера. А за вторую усадьбу Маск намерен выручить $30 млн. Особняк был построен в 1990 году, позже пережил реконструкцию. Теперь в нем есть двухэтажная библиотека, тренажерный зал, двухкомнатный гостевой люкс, бассейн, сад, теннисный корт и гараж на пять автомобилей. Владельцем этого имения миллиардер стал в 2012-м, заплатив бывшему владельцу $17 млн.

– Я продаю практически все свое имущество, – написал Маск в социальной сети. – У меня не будет дома.

Илон признался, что пытается сделать свою жизнь максимально простой, поэтому оставляет только вещи, которые дороги как память. И добавил, что посвящает себя Марсу и Земле, а имущество только тянет вниз.

Текст: Виктория Грабовская