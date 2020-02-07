Илон Маск выпустил песню и вошел в десятку исполнителей на SoundCloud

7 февраля 2020 11:30 Алла Лысак
Илон Маск выпустил песню и вошел в десятку исполнителей на SoundCloud
Илон Маск
Fotobank / GettyImages

Илон Маск стал поющим инженером, его песня «Не сомневайся в своей вибрации» продолжает покорять музыкальные чарты несколько недель подряд!

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Вслед за космическим пространством Илон Маск покоряет и музыкальную индустрию! 

На днях известный инженер и изобретатель похвастался в социальной сети, что его первая песня «Не сомневайся в своей вибрации» попала в ТОП-10 самых популярных и прослушиваемых композиций на сервисе SoundCloud.

«Don’t Doubt ur Vibe» поднялась на 8 место рейтинга по итогам прошлой недели, творение, созданное Илоном, послушало огромное количество людей. 

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При этом отзывы на творческий эксперимент Маска в Сети самые разнообразные, некоторым подача материала пришлась по душе, а другие порекомендовали Маску заниматься тем, что у него все-таки получается лучше.

Сам Илон на негативные комментарии не обижается и охотно ведет с подписчиками дискуссии. 

Напомним,

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