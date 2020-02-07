Илон Маск выпустил песню и вошел в десятку исполнителей на SoundCloud
Илон Маск стал поющим инженером, его песня «Не сомневайся в своей вибрации» продолжает покорять музыкальные чарты несколько недель подряд!
На днях известный инженер и изобретатель похвастался в социальной сети, что его первая песня «Не сомневайся в своей вибрации» попала в ТОП-10 самых популярных и прослушиваемых композиций на сервисе SoundCloud.
«Don’t Doubt ur Vibe» поднялась на 8 место рейтинга по итогам прошлой недели, творение, созданное Илоном, послушало огромное количество людей.
Сам Илон на негативные комментарии не обижается и охотно ведет с подписчиками дискуссии.
Напомним,