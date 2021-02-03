Девятый прототип Starship Илона Маска снова разбился во время испытаний (видео)

Девятый прототип Starship Илона Маска снова разбился во время испытаний (видео) / SpacePadreIsle

SpaceX, американская частная космическая компания Илона Маска, организовала запуск уже девятого прототипа марсианского корабля.

К сожалению, девятый запуск прототипа корабля, который Маск планирует использовать для межпланетных полетов в будущем, закончился как и предыдущие восемь – неудачей и взрывом во время захода на посадку.

Трансляция запуска велась на YouTube-канале SpaceX.

В прошлый раз, 10 декабря, корабль потерпел крушение из-за малого давления в посадочном баке, в этот раз проблема тоже оказалась технической – не был выполнен ключевой маневр перед включением двигателей во время снижения.

Starship сумел подняться на 12 километров, далее двигатели были выключены и начался управляемый спуск при помощи аэродинамических рулей, но маневр разворота не был сделан по непонятным причинам.

В результате корабль упал на посадочную площадку и взорвалась.

Напомним,