Девятый прототип Starship Илона Маска снова разбился во время испытаний (видео)
SpaceX, американская частная космическая компания Илона Маска, организовала запуск уже девятого прототипа марсианского корабля.
Трансляция запуска велась на YouTube-канале SpaceX.
В прошлый раз, 10 декабря, корабль потерпел крушение из-за малого давления в посадочном баке, в этот раз проблема тоже оказалась технической – не был выполнен ключевой маневр перед включением двигателей во время снижения.
В результате корабль упал на посадочную площадку и взорвалась.
Напомним,