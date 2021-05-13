Астрофизик рассказал, когда и что может полностью уничтожить Землю

Астрофизик рассказал, когда и что может разрушить Землю

Даже после ядерной войны планета останется целой. Чтобы разрушить ее, понадобится сила, которой нет ни у человека, ни у изобретенного им оружия.

Земля — крепкий орешек, считает астрофизик из обсерватории «Джодрелл Бенк» Аластер Ганн. Ни ядерное оружие, ни столкновение с астероидом не смогут уничтожить планету.

Но Солнце — это совсем другое дело, в будущем именно оно поглотит Землю.

Звезда начнет расширяться, переходя в стадию красного гиганта, будет снижаться масса Солнца, поэтому орбита Земли немного увеличится. Меркурий и Венера окажутся поглощены первыми.

Солнце станет холоднее, но это не спасет Землю, поскольку расстояние между звездой и планетой уменьшится.

Поверхность Земли превратится в океан лавы, а Луну и вовсе разорвет на кусочки.

К счастью, ожидать этого в ближайшее время не приходится, поскольку топлива у Солнца хватит приблизительно на 6,5 млрд лет. Потом весь газ выгорит и начнется процесс превращения Солнца в красного гиганта.

Напомним,