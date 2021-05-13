Астрофизик рассказал, когда и что может полностью уничтожить Землю
Даже после ядерной войны планета останется целой. Чтобы разрушить ее, понадобится сила, которой нет ни у человека, ни у изобретенного им оружия.
Но Солнце — это совсем другое дело, в будущем именно оно поглотит Землю.
Звезда начнет расширяться, переходя в стадию красного гиганта, будет снижаться масса Солнца, поэтому орбита Земли немного увеличится. Меркурий и Венера окажутся поглощены первыми.
Солнце станет холоднее, но это не спасет Землю, поскольку расстояние между звездой и планетой уменьшится.
Поверхность Земли превратится в океан лавы, а Луну и вовсе разорвет на кусочки.
Напомним,