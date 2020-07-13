Почему вы постоянно сгораете на солнце: ТОП-3 неочевидные причины

13 июля 2020 13:00 Антонина Старовойт
Почему вы постоянно сгораете на солнце: ТОП-3 неочевидные причины
Почему вы постоянно сгораете на солнце: ТОП-3 неочевидные причины
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Сгоревшая кожа после похода на пляж имеет мало приятного, безусловно.

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Однако, часто вы остаетесь в недоумении: откуда могли взяться сгоревшие участки кожи, если вы наносили крем. Дерматологи выявили сразу несколько причин, которые могли это спровоцировать, а вы даже не догадывались. 

Вы наносите мало средства 

Лучше экономить на сладком, чем на защите от солнца. Это важно прежде всего из-за ультрафиолетовых лучей, которые попросту разрушают вашу кожу. Для разового применения важно использовать 2 мг/см средства. На лицо достаточно выдавить из тюбика крем длиной примерно один палец, а для тела нужно около 2-3 столовых ложек средства.

Вы неправильно выбираете средство 

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Также причина может скрываться и в неправильном выборе средства для защиты от солнца. Важно выбирать средство с наиболее высоким SPF. К примеру, без какой-либо защиты кожа может не сгорать на солнце 10 минут. Дальше начинается процесс разрушения.  Проще говоря, если вы выберете крем с SPF, то время самозащиты вам нужно умножить на 10. В конечном итоге получается защита на протяжение 100 минут.

Вы наносите крем в неправильное время 

Не нужно наносить крем уже будучи на море. Средству необходимо минимум 15-20 минут, чтобы впитаться в кожу. Поэтому его необходимо так или иначе, но наносить заранее. Помимо этого, не стоит пренебрегать поворотным нанесением средства. Обязательно - после купания, поскольку оно все смывается. Но будьте осторожны, повторное нанесение солнцезащитного кремане означает, что уровень защиты от солнца начинается снова: это только способ поддержать естественную защиту кожи.

Напомним, 

 

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