Почему вы постоянно сгораете на солнце: ТОП-3 неочевидные причины

Сгоревшая кожа после похода на пляж имеет мало приятного, безусловно.

Вы наносите мало средства

Однако, часто вы остаетесь в недоумении: откуда могли взяться сгоревшие участки кожи , если вы наносили крем. Дерматологи выявили сразу несколько причин, которые могли это спровоцировать, а вы даже не догадывались.

Лучше экономить на сладком, чем на защите от солнца. Это важно прежде всего из-за ультрафиолетовых лучей, которые попросту разрушают вашу кожу. Для разового применения важно использовать 2 мг/см средства. На лицо достаточно выдавить из тюбика крем длиной примерно один палец, а для тела нужно около 2-3 столовых ложек средства.

Вы неправильно выбираете средство

Вы наносите крем в неправильное время

Также причина может скрываться и в неправильном выборе средства для защиты от солнца. Важно выбирать средство с наиболее высоким SPF. К примеру, без какой-либо защиты кожа может не сгорать на солнце 10 минут. Дальше начинается процесс разрушения. Проще говоря, если вы выберете крем с SPF, то время самозащиты вам нужно умножить на 10. В конечном итоге получается защита на протяжение 100 минут.

Не нужно наносить крем уже будучи на море. Средству необходимо минимум 15-20 минут, чтобы впитаться в кожу. Поэтому его необходимо так или иначе, но наносить заранее. Помимо этого, не стоит пренебрегать поворотным нанесением средства. Обязательно - после купания, поскольку оно все смывается. Но будьте осторожны, повторное нанесение солнцезащитного кремане означает, что уровень защиты от солнца начинается снова: это только способ поддержать естественную защиту кожи.

Напомним,