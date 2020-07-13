Почему вы постоянно сгораете на солнце: ТОП-3 неочевидные причины
Сгоревшая кожа после похода на пляж имеет мало приятного, безусловно.
Вы наносите мало средства
Лучше экономить на сладком, чем на защите от солнца. Это важно прежде всего из-за ультрафиолетовых лучей, которые попросту разрушают вашу кожу. Для разового применения важно использовать 2 мг/см средства. На лицо достаточно выдавить из тюбика крем длиной примерно один палец, а для тела нужно около 2-3 столовых ложек средства.
Вы неправильно выбираете средство
Вы наносите крем в неправильное время
Не нужно наносить крем уже будучи на море. Средству необходимо минимум 15-20 минут, чтобы впитаться в кожу. Поэтому его необходимо так или иначе, но наносить заранее. Помимо этого, не стоит пренебрегать поворотным нанесением средства. Обязательно - после купания, поскольку оно все смывается. Но будьте осторожны, повторное нанесение солнцезащитного кремане означает, что уровень защиты от солнца начинается снова: это только способ поддержать естественную защиту кожи.
Напомним,
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